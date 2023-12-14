الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يبحث استعداد منطقة وعظ قنا لمبادرة "المجتمع أمانة"

الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية،فيتو

بحث الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مع قيادات ووعاظ منطقة وعظ قنا، استعداد المنطقة، لبدء تنفيذ مبادرة" المجتمع أمانة"، فضلًا عن بحث آليات الاهتمام بالعمل الدعوي والتنسيق الجيد مع مؤسسات الدولة.


جاء ذلك خلال زيارة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، للمنطقة الأزهرية ومنطقة وعظ قنا، ورافقه خلالها الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، والشيخ محروس عمار، مدير عام منطقة وعظ قنا، وأحمد الحساني، المدير الثقافي لمنطقة قنا الأزهرية، والشيخ عبدالحكم محمود أبوزيد، مدير الدعوة بإدارة الوعظ، والشيخ أبوزيد الأمي، مدير إدارة التوجيه بإدارة الوعظ، وعموم علماء الوعظ. 

Advertisements


وناقش الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، استعداد الوعاظ للتفاعل مع المبادرة التي سيطلقها مجمع البحوث الإسلامية تحت عنوان "المجتمع أمانة"، والتي من خلالها سوف ينتقل الواعظ إلي أماكن تواجد المواطنين لتوعيتهم بالقضايا الكبري والتحديات التي يواجهها المجتمع، ومعالجة المشكلات المجتمعية التي تعوق مسيرة التنمية، مثل" المخدرات، التسول، البطالة، حالات الطلاق والخلافات الزوجية، الثأر، العصبية القبلية، وعدم اتقان العمل".


وأكد عياد، أهمية التفاعل مع المبادرات التي يعلنها المجمع والتي تستهدف رفع الوعي المجتمعي سواء بأهمية المشاركة المجتمعية أو بالحفاظ علي الإنسان كونه إنسان، والاستعداد الدائم للتضحية من اجل الدين والوطن والقيم والمبادئ.


كما تطرق الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى العدوان الغاشم علي غزة ودور الأزهر الشريف والأمام الأكبر شيخ الأزهر في دعم القضية وإصدار العديد من الكتب التي تزود الداعية والواعظ، للإحاطة بتفاصيل القضية وفهم جذورها للرد علي أى تساؤلات أو استفسارات تطرح فى هذا الشأن.


وقال الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية، إن منطقة قنا الأزهرية بجناحيها العلمي والدعوي يعملان علي توصيل رسالة الأزهر الشريف التي تتميز بالوسطية والاعتدال إلي عموم أبناء الوطن، وأن الأزهر الشريف يهتم بتعليم النشئ الصغير الحب والإخاء وقبول الآخر.


وأشار الشيخ أبوزيد الأمير، مدير إدارة التوجيه، إلى أن الخطط الدعوية تستهدف التواصل الجيد مع مؤسسات الدولة والتفاعل المثمر مع عموم أبناء المجتمع، باستخدام الوسائل الدعوية المتاحة والحديثة، مثل شبكات التواصل الاجتماعي، المنصات الاليكترونية، والمجموعات التوعوية.


وأضاف الشيخ زيدان عبدالرحمن، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بأن مجمع البحوث الإسلامية سوف يقوم في الفترة المقبلة بمبادرات دعوية تستلزم من علماء الوعظ التفاعل الجيد، وتحويل مضامين هذه المبادرات لعمل مثمر يشترك فيه جميع أبناء الوطن، ومن هذه المبادرات إظهار الشخصية المصرية والهوية الإسلامية لدي الشباب والنشء الصغير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور نظير عياد قنا منطقة قنا الأزهرية

مواد متعلقة

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى مع تحذيرات هيئة الأرصاد في قنا

إقبال السيدات على لجان الانتخابات الرئاسية في قنا (فيديو)

شاهد طوابير الناخبين أمام اللجان الانتخابية بقرية "دندرة" في قنا

توافد أعداد من الصم والبكم على لجنة الوافدين بانتخابات الرئاسة في قنا (بث مباشر)

الأكثر قراءة

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

الموقف القانوني للمتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بعد إخلاء سبيله

خبير هندسة فضاء باليابان يكشف سر فشل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

أحدث صور للأعمال الإنشائية لمحطة 7 بمونوريل شرق النيل بالقاهرة

وزير التنمية المحلية: تسليم شهادات تخرج لـ56 متدربا اجتازوا دورتين تدريبتين

تعليمات خاصة من كولر للاعبي وسط الأهلي قبل صدام اتحاد جدة السعودي

شرطان يلتزم بهما طلاب جامعة حلوان للحصول على شهادة التخرج، تعرف عليهما

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

كأس العالم للأندية، الاتحاد الدولي يطلب قميص الأهلى لوضعه في متحف فيفا

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 15-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 15-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يواصل الارتفاع لـ90 جنيهًا بسوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14-12-2023 في بداية التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 14-12-2023

لجنة الضرائب بالصناعات تناقش التشوهات الجمركية الناتجة عن زيادة الضريبة لمستلزمات الإنتاج

المزيد

انفوجراف

حي الشجاعية.. كابوس جيش الاحتلال داخل قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء شهر جمادى الآخرة، 15 دعاء لاستقبال الشهر الجديد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

في أول أيامه، تعرف على فضل جمادى الآخرة والأعمال المستحبة خلال الشهر

المزيد
الجريدة الرسمية