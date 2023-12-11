إيكاترينا دونتسوف.. تنبأت بترشحها قبل أكثر من عقد.. تنافس بوتين في انتخابات الرئاسة.. وإقامة السلام مع أوكرانيا أحد أهدافها

بعد مرور أكثر من عقد على رسمها مخططا للترشح لرئاسة روسيا، تخطط الصحفية إيكاترينا دونتسوفا، إلى منافسة بوتين في انتخابات الرئاسة الروسية المقرر عقدها في مارس 2024.

ففي أوائل عام 2010، رسمت إيكاترينا دونتسوفا صورة لها وهي تناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة في أوقات الذروة.

رسالة حول المستقبل

وبعد مرور أكثر من عقد، تتذكر الصحفية غير المعروفة، الأم لثلاثة أطفال، التي تنحدر من بلدة صغيرة غربي روسيا، هذه الصورة باعتبارها مزحة عن نشاطها المدني، لكنها تقول إنها تحمل "رسالة حول المستقبل" أيضا.

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وتأمل دونتسوفا أن يشهد المستقبل نجاحها في خوض جولة إعادة أمام بوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مارس 2024، رغم قلة خبرتها السياسية، وتقييمات المحللين بأن قبضة زعيم الكرملين القوية على السياسة ستضمن له ولاية أخرى.

إقامة السلام مع أوكرانيا

في مقابلتها مع "أسوشيتد برس" في موسكو، قالت دونتسوفا -وهي مرشحة مستقلة تبلغ من العمر 40 عاما- إن "رسالتها لإقامة سلام مع أوكرانيا، والإفراج عن منتقدي الحكومة السجناء، وجعل روسيا دولة إنسانية تراعي مخاوف مواطنيها قد يعطي الأمل لهؤلاء، وفق تعبيرها.

كما تعارض المرشحة العملية العسكرية التي يشنها الكرملين في أوكرانيا، ومركزية السلطة المستمرة منذ عقود، وطريقة التعامل مع المعارضة.

وتحدثت دونتسوفا مع العديد من النشطاء والنواب حول الانتخابات المقبلة، وقالت: "في مرحلة ما، طرأت فكرة تتمحور في أنه سيكون من المثير للاهتمام ترشح امرأة أمام بوتين، لأن ذلك سيكون شيئا مختلفا. الصلابة أمام اللطف".

وباعتبارها صحفية تحولت إلى ناشطة ونائبة محلية وحاصلة على شهادة في القانون، تزن دونتسوفا كلماتها بعناية لتجنب الوقوع في مخالفة للقوانين الروسية، حول الحرب المستمرة منذ 21 شهرا في أوكرانيا.

لكن رغم ذلك، شددت دونتسوفا على رغبتها في إنهاء القتال في أوكرانيا بسرعة، وأن تجلس موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات، وقالت: "نريد السلام".



ورفضت دونتسوفا الحديث عن الشكل الذي قد يبدو عليه اتفاق السلام المحتمل، لكنها أشارت إلى رفض السلطات الأوكرانية المتكرر للمفاوضات أثناء وجود بوتين في السلطة.

وقالت: "يترتب على ذلك أنهم على استعداد للتفاوض مع شخص آخر".

الإفراج عن السجناء السياسيين في روسيا

وذكرت أنه في حال انتخابها، سينص مرسومها الرئاسي الأول على الإفراج عن السجناء السياسيين في روسيا، من دون ذكر أسماء.

وبدأت دونتسوفا حياتها المهنية في رزيف، المدينة التاريخية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 60 ألف نسمة وتقع على بعد 230 كيلومترا غرب موسكو.

وقالت إن عملها في محطة تلفزيونية محلية، غرس فيها شغفا بالتعامل مع اهتمامات الناس، ودفعها نحو المشاركة المدنية تدريجيا.

وقالت: "فكرت أنه لا يمكنني أن أقتصر على مجرد مراقبة ما يحدث، أنا بحاجة إلى المشاركة بنفسي".

بوتين يعلن ترشحه للرئاسة

وقبل وقت سابق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتزامه الترشح لولاية رئاسية جديدة.



جاء ذلك خلال مراسم حفل مهيب بقاعة القديس جيورجي بالكرملين، بينما قام الرئيس بتسليم أوسمة النجمة الذهبية لأبطال روسيا، حيث صرح الرئيس لمقاتل العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا وبطل جمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيوم جوجا، خلال محادثة غير رسمية، بين الرئيس والمشاركين في حفل منح أوسمة النجمة الذهبية بأنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة.

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بوتين يعلن خططه لولاية رئاسية جديدة

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات قد حددت اليوم موعد الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 مارس المقبل، حيث قالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا: إنه قد تم اعتماد القرار الخاص بصيغة الأيام الثلاثة من قبل أعضاء لجنة الانتخابات المركزية من خلال التصويت.

يأتي ذلك بعد قرار مجلس الاتحاد إعلان موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا يوم 17 مارس 2024.

موعد الانتخابات الرئاسية الروسية

جاء ذلك على لسان رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا، التي تابعت: "ينص مشروع القرار على التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أيام هي 15 و16 و17 مارس".

وقد تم اعتماد القرار الخاص بصيغة الأيام الثلاثة من قبل أعضاء لجنة الانتخابات المركزية خلال التصويت الذي بدأته رئيسة اللجنة. وأشارت بامفيلوفا إلى أن هذا الشكل أصبح بالفعل أمرا تقليديا بالنسبة للنظام الانتخابي الروسي، وأضافت إلى أن أول مرة تم استخدام هذه الصيغة كان أثناء الوباء لضمان سلامة المواطنين.

إعلان موعد الانتخابات الرئاسية من قبل مجلس الاتحاد

وعقدت اللجنة المركزية للانتخابات اجتماعها الأول اليوم بعد إعلان موعد الانتخابات الرئاسية من قبل مجلس الاتحاد.

وقالت بامفيلوفا: إن لجنة الانتخابات المركزية ستحاول إكمال جميع الوثائق التنظيمية اللازمة للانتخابات الرئيسية بسرعة وعدم تأخيرها، حيث تابعت: "لقد قررنا القيام بذلك بسرعة وكفاءة، لأن حملتنا الانتخابية بأكملها لا تدوم طويلا، ونود أن نبدأ بإبلاغ مواطنينا في أسرع وقت ممكن من أجل الوصول إلى كل الناخبين المحتملين".

وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن الاعتماد الفوري للوثائق المعيارية سيساعد عمل اللجان الانتخابية في المناطق.

وكانت بامفيلوفا قد قالت في وقت سابق: إن طلب التصويت لمدة ثلاثة أيام جاء من المواطنين الروس، مشددة على أهمية هذه الانتخابات.