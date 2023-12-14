الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

مياه الفيوم: ضبط وإزالة 195 حالة تعدٍ على الشبكات في القرى والمدن

حالة تعد على شبكة
حالة تعد على شبكة مياه الشرب بالفيوم، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الإدارة العامة للفاقد والمياه غير المحاسب عليها، تمكنت من ضبط وإزالة 195 حالة تعد على شبكات مياه الشرب، خلال الحملات التي شنتها الشركة على حالات التعدي على شبكات مياه الشرب، في قرى ومدن المحافظة، سواء كان التعدي وصلات منزلية غير قانونية، أو وصلات ري الأراضي الزراعية، في المناطق التي تعاني من نقص مياه الري.

 

نطاق الحملات

وشملت الحملات مناطق DMZ 3 بقرى ( بني صالح -المندرة -سنرو ) ومناطق DMZ 4 بقرى (العجميين - طبهار - الناصرية )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

 

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 كما كشفت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن 128 حالة فاقد فيزيائي، ما بين تسريبات  بالقوائم المنزلية وتسريبات بخطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية، واستخدم الفنيين لكشف التسريبات الفيزيائية أجهزة الكشف عن التسريبات وتم توجيه الإدارات المعنية بسرعة إصلاح جميع التسريبات، حفاظا على المال العام من الإهدار.

 

ممارسات خاطئة للمواطنين

وأصدرت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بيانا قبل قليل، جاء فيه أن الشركة تسعى بشكل دائم للتوسع  في إنشاء مناطق DMZ لمراقبة مياه الشرب بجميع أرجاء المحافظة لتقليل الفاقد الفيزيائي والحد من حالات التعديات على شبكات مياه الشرب.

 

وأوضح بيان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الممارسات التي يتبعها بعض المواطنين في التعديات على شبكات مياه الشرب من شأنها أن تتسبب في إهدار كميات كبيرة من مياه الشرب وإهدار لأموال الدولة التي تضخها في مشروعات قطاع إنتاج مياه الشرب وتعطيل برامج وخطط التنمية.

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