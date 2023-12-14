خطوات التغلب على مشكلة عدم ظهور الإشعارات في هواتف آيفون

يواجه بعض مستخدمي هواتف آيفون مشكلة اختفاء الإشعارات في شاشة هاتف آيفون، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة في حال انتظار رسائل هامة عبر الموبايل وخلال السطور التالية نقدم حل مشكلة عدم ظهور الإشعارات في العالم هواتف آيفون.

حل المشكلة بشاشة هواتف آيفون

- هناك أسباب عديدة للمشكلة في هواتف آيفون، منها ضعف الاتصال بالإنترنت، أو عدم تحديث نظام التشغيل أو التطبيقات، وغيرها.

- يمكن أن يكون حل المشكلة بسيطًا يتطلب فقط إعادة تشغيل هاتف آيفون والتي من شأنها تصحيح بعض الأخطاء التي تسبب أعطالًا مؤقتة فعندما لا تظهر الإشعارات في الهاتف، يتم إيقاف تشغيل الهاتف لمدة 30 ثانية، ثم إعادة تشغيله.

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- التحقق من الاتصال بالإنترنت وتجرّبة زيارة بعض مواقع الويب للتأكد من وجود اتصال بالإنترنت فإذا لم تعمل أي من المواقع أو التطبيقات، فمن المحتمل أن تكون مشكلة الإشعارات متعلقة بالشبكة وإذا كان الاتصال معتمدا على إنترنت الهاتف فيمكن إيقاف تشغيل البيانات ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى. أو فعّل وضع الطائرة ثم تعطّليه أما إذا كان الجهاز متصلًا بالواي فاي فيجب إعادة تشغيل الراوتر مرة أخرى مع فصل اتصال الواي فاي ثم تفعّليه من جديد.

- تعطيل وضع التركيز حيث تعمل أوضاع مثل عدم الإزعاج والنوم على إسكات صوت المكالمات والإشعارات والتنبيهات ظ أثناء تفعيلها. فعندما لا تظهر الإشعارات في الهاتف، قد يكون السبب تفعيل أحد تلك الأوضاع.

وللتأكد من ذلك يتم فتح مركز التحكم في آيفون بسحب الشاشة إلى الأسفل من الزاوية اليُمنى العُلوية في الطرز المزودة بخاصية Face ID، والتمرير إلى الأعلى من الأسفل في الطرز التي تحتوي على زر الصفحة الرئيسية.

بعد فتح مركز التحكم، سيظهر وجود رمز يدل على وضع التركيز المُفعّل، مثل ظهور رمز الهلال بلون بنفسجي مزرقّ فى وضع عدم الإزعاج حيث يتم الضغط فوق الرمز لتعطيل وضع عدم الإزعاج، وسيتغير لون الهلال إلى الأبيض.

- من بين الأسباب أيضا وضع التركيز أثناء القيادة صوت الإشعارات فعند توصيل آيفون بالسيارة عبر البلوتوث يساعد في منع تشتت انتباه السائق بسبب الإشعارات، ولكن في بعض الأحيان يُفعّل تلقائيًا دون الحاجة إليه، ولتعطيل هذه الخاصية يتم الانتقال إلى الإعدادات ثم اختيار التركيز والضغط فوق خيار القيادة اضغط فوقه واختيار تنشيطها يدويًا.

- عدم تحديث التطبيقات فقد تكون المشكلة فى التطبيقات نفسها وليست فى الهاتف فقد يكون هناك خطأ بالتطبيق يمكن إصلاحه بتحديث التطبيق عبر الانتقال إلى App Store، وكتابة اسم التطبيق في علامة تبويب البحث ثم الضغط فوق زر بحث وإذا كان هناك تحديث متاح، فسيظهر زر تحديث Update بجوار اسم التطبيق.

تحديث نظام التشغيل

- عدم تحديث نظام التشغيل iOS فى آيفون والتى يتسبب فى عدم ظهور الإشعارات، لذا يجب التأكد من تنزيل وتثبيت آخر تحديث متوفر للنظام عبر الانتقال إلى الإعدادات ثم اختيار عام والضغط فوق خيار تحديث البرنامج وإذا كان هناك تحديث متاح، فيتم الضغط فوق زر تنزيل وتثبيت ثم اتباع التعليمات التي ستظهر لتحديث نظام التشغيل.