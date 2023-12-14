انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مول شهير في مدينة نصر

طلبت نيابة شرق القاهرة انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب حريق داخل مول شهير في مدينة نصر.

تحريات الأجهزة الأمنية

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل مكتب إداري بمول شهير في مدينة نصر.

نشوب حريق بمول شهير

‏تلقت عملية إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل مول شهير بالمنطقة الثامنة بمدينة نصر.

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محاصرة النيران

‏على الفور انتقلت سيارتا إطفاء إلى مكان البلاغ وتم محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى باقي المكاتب والمحل التجارية المجاورة دون إصابات وتبين أن المكتب الإداري على مساحة 200 متر احترق منه جزء صغير بسبب ماس كهربائي.

تم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

أسباب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل