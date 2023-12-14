أمريكا مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل

أحداث فلسطين وإسرائيل، كشف تقرير إعلامي لشبكة السي إن إن، اليوم الخميس، أن قيادة الولايات المتحدة الأمريكية مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لتل أبيب.



خلاف أمريكي إسرائيلي بسبب حماية المدنيين

وذكرت الشبكة سي إن إن في تقريرها، أن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل مؤشر على أن تل أبيب لم تأخذ في الاعتبار تحذيرات وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بشأن حماية المدنيين.



وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مسئولين إسرائيليين، بأن إسرائيل تتابع انتقادات الديمقراطيين الأمريكيين بشأن الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

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وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن “هناك مخاوف من فقدان الدعم الشعبي الأمريكي ومن وقف إدارة بايدن التواصل علنا”.

تحذير شديد اللهجة من الرئاسة الفلسطينية لـ إسرائيل

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قال إن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين.

وأضاف بايدن، أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير وتقوية حكومته لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومنذ بدء العدوان الغاشم الذي يشنه جيش الاحتلال على أهالي غزة والذي يتواصل منذ أكثر من شهرين، بدأت تطفو خلافات على السطح بين الولايات المتحدة الأمريكية وتل أبيب حول مصير قطاع غزة بعد العدوان.

وبالرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلية، إلا أن هناك خلافا كبيرا بين إدارة الرئيس بايدن وحكومة اليمين المتطرف في تل أبيب بقيادة نتنياهو.

وسلطت تقارير إعلامية كثيرة الضوء على التوترات الجديدة، خاصة بعدما طالبت إدارة بايدن نتنياهو بتغيير حكومته المتطرفة، مرجعة ذلك إلى الخلاف حول مصير قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي.



ويبقى السؤال الأكثر أهمية، ما تأثير هذا الخلاف على الحرب في غزة؟

وفي هذا السياق، قال الخبير والمحلل السياسي اللبناني، فادي عاكوم، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتفق بشكل كامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلية على أهداف رئيسية في العدوان على غزة أهمها تدمير المقاومة الفلسطينية والأنفاق، وتحرير الأسرى.



وأضاف فادي عاكوم لفيتو، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلية بكل قوتها لتحقيق أهدافها في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الخلاف حول بعض النقاط فيما يتعلق بمصير قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي.

وأكد عاكوم أن إسرائيل تريد البقاء عسكريا في القطاع والسيطرة عليه بينما الولايات المتحدة الأمريكية ترفض ذلك وتسعى لإنشاء قوة أممية أو تسليم إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.

