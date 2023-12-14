ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024
دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار علي مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.
نتائج مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدوري أبطال أوروبا
وجاءت نتائج مباريات الجولة السادسة كالتالي:
لانس (2) - (1) إشبيلية
أيندهوفن (1) - (1) أرسنال
مانشستر يونايتد (0) - (1) بايرن ميونيخ
كوبنهاجن (1) - (0) جالاتا سراي
نابولي (2) - (0) سبورتنج براجا
يونيون برلين (2) - (3) ريال مدريد
إنتر ميلان (0) - (0) ريال سوسيداد
ريد بول سالزبورج (1) - (3) بنفيكا
لايبزيج (2) - (1) يونج بويز
سرفينا زافيزدا (2) - (3) مانشستر سيتي
أتلتيكو مدريد (2) - (0) لاتسيو
سلتيك (2) - (1) فينورد
بروسيا دورتموند (1) - (1) باريس سان جيرمان
نيوكاسل (1) - (2) ميلان
بورتو (5) - (3) ساختار دونتسيك
رويال أنتويرب (3) - (2) برشلونة
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2023 -2024
وجاء ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة والأخيرة كالتالي
ترتيب المجموعة الأولي في دوري أبطال أوروبا
1- بايرن ميونخ: 16 نقطة
2- كوبنهاجن: 8 نقاط
3- جالطة سراي: 5 نقاط
4- مانشستر يونايتد: 4 نقاط
ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا
1- أرسنال: 13 نقطة
2- آيندهوفن: 9 نقاط
3- لانس: 8 نقاط
4- إشبيلية: نقطتين
ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا
1- ريال مدريد: 18 نقطة
2- نابولي: 10 نقاط
3- براجا: 4 نقاط
4- يونيون برلين نقطتين
ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا
1- ريال سوسيداد: 12 نقطة
2- الانتر: 12 نقطة
3- بنفيكا: 4 نقاط
4- ريد بول سالزبورج: 4 نقاط
ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا
1- أتلتيكو مدريد: 14 نقطة
2- لاتسيو: 10 نقاط
3- فيينورد: 6 نقاط
4- سيلتك: 4 نقاط
ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا
1- بورسيا دورتموند: 11 نقطة
2- باريس سان جيرمان: 8 نقاط
3- ميلان: 8 نقاط
4- نيوكاسل يونايتد: 5 نقاط
ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا
1- مانشستر سيتي: 18 نقطة
2- لايبزيج: 12 نقطة
3- يونج بويز: 4 نقاط
4- النجم الأحمر: نقطة واحدة
ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا
1- برشلونة: 12 نقطة
2- بورتو: 12 نقطة
3- شاختار: 9 نقاط
4- أنتويرب: 3 نقاط
الفرق المتأهلة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا
وفيما يلي الفرق الـ16 المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.
المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ - كوبنهاجن
المجموعة الثانية: أرسنال - أيندهوفن
المجموعة الثالثة: ريال مدريد - نابولي
المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد - إنتر ميلان
المجموعة الخامسة: أتلتيكو مدريد - لاتسيو
المجموعة السادسة: بروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - لايبزيج
المجموعة الثامنة: برشلونة - بورتو
نتائج الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا
وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالي:
لاتسيو الإيطالي (2-0) سيلتك الإسكتلندي
شاختار دونيتسك الأوكراني (1-0) رويال أنتويرب البلجيكي
مانشستر سيتي الإنجليزي (3-2) لايبزيج الألماني
ميلان الإيطالي (1-3) بوروسيا دورتموند الألماني
فينورد روتردام الهولندي (1-3) أتلتيكو مدريد الإسباني
برشلونة الإسباني (2-1) بورتو البرتغالي
باريس سان جيرمان الفرنسي (1-1) نيوكاسل الإنجليزي
يونج بويز السويسري (2-0) سرفينا زفيزدا الصربي
إشبيلية الإسباني (2-3) بي إس في آيندهوفن الهولندي
جالطة سراي التركي (3-3) مانشستر يونايتد الإنجليزي
أرسنال الإنجليزي (6-0) لانس الفرنسي
ريال مدريد الإسباني (4-2) نابولي الإيطالي
ريال سوسييداد الإسباني (0-0) ريد بول سالزبورج النمساوي
بايرن ميونخ الألماني (0-0) كوبنهاجن الدنماركي
سبورتينغ براجا البرتغالي (1-1) يونيون برلين الألماني
بنفيكا البرتغالي (3-3) إنتر ميلان الإيطالي
نتائج الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا
لاتسيو 1-0 فينورد
شاختار دونيتسك 1-0 برشلونة
أتلتيكو مدريد 6-0 سيلتك
مانشستر سيتي 3-0 يونج بويز
سرفينيا زفيزدا 1-2 لايبزيج
بورتو 2-0 رويال أنتويرب
بروسيا دورتموند 2-0 نيوكاسل يونايتد
ميلان 2-1 باريس سان جيرمان
ريد بول سالزبورج 0-1 إنتر ميلان
بايرن ميونيخ 2-1 جالاتا سراي
ريال سوسيداد 3-1 بنفيكا
ريال مدريد 3-0 سبورتنج براجا
إيندهوفن 1-0 لانس
كوبنهاجن 4-3 مانشستر يونايتد
أرسنال 2-0 أشبيلية
نابولي 1-1 يونيون برلين
نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج
جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ
بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد
سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد
لانس 1-1 إيندهوفن
مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن
أشبيلية 1-2 أرسنال
يونيون برلين 0-1 نابولي
فينورد 3-1 لاتسيو
برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك
سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد
يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي
لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا
رويال أنتويرب1-4 بورتو
نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند
باريس سان جيرمان 3-0 ميلان
نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا
فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2
فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0
فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2
فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0
تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2
فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1
فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2
فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1
فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2
فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2
فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1
تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0
فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0
فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1
تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2
فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1
نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا
فوز بايرن ميونخ علي مانشستر يونايتد 4-3
تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2
تعادل إشبيلية مع لانس 1-1
فوز أرسنال علي أيندهوفن 4-0
فوز نابولي علي سبورتنج براجا 2-1
فوز ريال مدريد علي يونيون برلين 1-0
فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0
تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1
فوز فينورد علي سيلتك 2-0
تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1
فوز باريس سان جيرمان علي دورتموند 2-0
تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0
فوز مانشستر سيتي علي النجم الأحمر 3-1
فوز لايبزيج علي يونج بويز 3-1
فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0
فوز بورتو علي شاختار 3-1
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