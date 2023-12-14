تفاصيل حلقتي "صاحبة السعادة" الإثنين والثلاثاء

تستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc" في حلقة الإثنين القادم، الفنانة الشابة مريم الخشت ووالدها الشيف عماد الخشت، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

يتحدث عماد الخشت وابنته مريم لأول مرة عن اختلاف الأجيال بين الأب وابنته وعلاقة والدها بـ"صاحبة السعادة" وتزاملهم في أثناء الجامعة وعلاقتها بوالدها ونصائحه لها في مجال الفن.

حلقة الثلاثاء

في حلقة الثلاثاء من البرنامج، تستضيف إسعاد يونس مجموعة من أهم الشركات المصرية في حلقة من حلقات "صنع في مصر" والتي يتميز بها البرنامج عن غيره من البرامج بإلقاء الضوء علي المنتجات والشركات المصرية.

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من ضيوف الحلقة، شريف الصياد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تريدكو الصياد وفيكتور فخري نائب رئيس مجلس إدارة شركة دايس، وجون لوكا رئيس شركة جولد آيرا للذهب، وأحمد سالم المدير التجاري لشركة مدار جروب وأحمد عبد المعبود متحدثًا عن "بن عبدالمعبود"، ودكتور ماير مجدي متحدثًا عن براند "اشري" لمستحضرات التجميل.

جدير بالذكر أن حلقات "صنع في مصر" تجد متابعة واسعة من كافة الجمهور الوطني العربي لتميزها في إبراز أهم المنتجات المصرية وإلقاء الضوء على منتجات الشباب.

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