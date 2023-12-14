الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الأقصر يوجه بتطبيق الغرامات الخاصة باسترداد حقوق الدولة

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل بعدد من الملفات وبحث الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

شهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كل من هدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن ونوابهم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي في عدد من الملفات أبرزها التقنين وأملاك الدولة وإزالة التعديات كما بحث المحافظ خطة استغلال أصول المحافظة وتعزيز الاستثمار وجذب المستثمرين.

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كما اطلع محافظ الأقصر على الاجراءات الخاصة باسترداد حقوق الدولة وتحصيل مستحقات المحافظة موجهًا رؤساء المدن بتطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.


ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

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