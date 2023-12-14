الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

ضوابط الانضمام إلى نقابة التكنولوجيين في القانون الجديد

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

حدد مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة التعليم والبحث العلمى مجلس النواب، مؤخرا، ضوابط الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين المقرر إنشاؤها وفقا لذلك القانون. 

 

من يحق لهم الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين؟

 

يتضمن مشروع القانون أحقية الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها، في عضوية نقابة التكنولوجيين، بالتنسيق بين مجلس النقابة، ووزارة التعليم العالي.

Advertisements

تفاصيل العضوية في نقابة التكنولوجيين 

 

كما جاء في مشروع القانون بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين، أن يكون للنقابة أعضاء ممارسين للمهنة وأعضاء إخصائيين، وأعضاء استشاريين، وفقا للدرجات العلمية والخبرة في مجال الاختصاص أسوة بالنقابات الأخرى.
 

أهداف إنشاء نقابة التكنولوجيين 

 

وتستوعب نقابة التكنولوجيين فئات متميزة لم يكن لها نقابة سابقا تدافع عن مصالحهم.

يستهدف مشروع القانون العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.

 

 إلى جانب ذلك يستهدف مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، العمل على فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة، بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.

كما يستهدف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين الحفاظ على العاملين في هذه المهنة وتطويرهم، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية اللازمة لهم، لاسيما وأن هذا المشروع بقانون طال انتظاره للآلاف من المتخصصين في هذا المجال.

 

الموافقة على قانون نقابة التكنولوجيين بلجنة التعليم في النواب

 

ومن المتوقع إحالة مشروع القانون للمناقشة بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وذلك بعد مناقشته والموافقة عليه في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحث العلمي التعليم العالي التعليم والبحث العلمى تكنولوجيا المعلومات قانون نقابة التكنولوجيين كليات الذكاء الاصطناعي نقابة التكنولوجيين وزارة التعليم العالى مشروع قانون مجلس النقابة

مواد متعلقة

على جدول أعمال النواب قريبا، تفاصيل مشروع قانون نقابة التكنولوجيين

وكيل النواب يكشف 5 حقائق في الانتخابات الرئاسية

رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويوجه رسالة للمواطنين

حقوق النواب: انتخابات الرئاسة فرصة لتحديد مستقبل المصريين

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي أثناء غنائه على المسرح (فيديو)

صحيفة عبرية تكشف نص رسائل بعثتها حكومة نتنياهو إلى مصر: نريد التفاوض

بث مباشر، مشاهدة مباراة الفيحاء وأهلي جدة في الدوري السعودي

إلغاء هدفين وإهدار ضربة جزاء، بيراميدز يتعادل مع بلدية المحلة 2/2 بالدوري

جيش الاحتلال يستخدم خدعة جديدة لتدمير أنفاق غزة

الخارجية الأمريكية تعلق على فيديو قراءة جنود إسرائيليين تراتيل يهودية داخل مسجد بجنين

سانت جيلواز يفوز 1/2 على ليفربول في الدوري الأوروبي

Advertisements

منوعات

المزيد

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-12-2023 في ختام التعاملات

الدولار وصل لكام؟ اتجاه مؤشر العملة الأمريكية بحركة التعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 14-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 14-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد البنجر للحامل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

انشراح الصدر وطمأنينة القلب، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وكشف المستور

ما حكم تعويد الصبي على الطاعة وحمله عليها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية