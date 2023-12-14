الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

طب الأسنان في الدقهلية تحصد المركز الأول في حشو العصب

أسنان الدقهلية، فيتو
أسنان الدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية، أن "إدارة طب الأسنان" تحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإدارة المركزية لطب الأسنان، فهي الأولى في حشو العصب.



وهنأ الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة إدارة طب الأسنان على فوزها فى المسابقة الأولى لطب الأسنان والتي إقامتها الإدارة المركزية لطب الأسنان.

وحصدت أسنان الدقهلية المركز الأول في Endodontic ( حشو عصب ) بحالة  للدكتور أحمد عماد ( مستشفى دماص) والمركز الثاني في Operative ( حشو عادى ) بحالة للدكتور محمد خاطر ( مستشفى دماص)

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وأقيمت المسابقة بأكاديمية الأميرة فاطمة تحت رعاية  الدكتور وليد السيسي رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان حيث اشتركت بها جميع محافظات مصر بواقع 5 حالات من كل محافظة.و تم تكريم الفائزين وتقديم شهادات تقدير لهم  


وأعرب مكين عن عمق تقديره لجهود إدارة طب الأسنان برئاسة الدكتور محمد أبو العنين متمنيًا لهم المزيد من النجاح والذى ينعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

 


وعلى صعيد آخر، وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.
وجه الدكتور شريف مكين  وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية منشأة شومان مركز جمصة(تأمين المقر الانتخابي للجنة مدرسة شومان) وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على 1948 مريضًا. وضمت 11 عيادة منهم 5 متنقلة  ( 2 باطنة - أطفال -  جراحة  - أسنان - نسا وتنظيم  أسرة ) فضلًا عن معمل لتحاليل الدم ومعمل للطفيليات ومعمل أشعة x ray

وقد  جاء بيان القافلة كالتالي: 
باطنة      340
أطفال     314
جراحة    175   
جلدية    168                   
أسنان     86 
رمد        170
أنف وأذن   184
عظام      313                             
نسا وتنظيم      198

كما تم إجراء 267 تحليلًا مختلفًا  للمرضى،   فضلًا عن توقيع الكشف المبكر عن الضغط والسكرلـ 156 لحالة ونحو  على  116 حالة أشعة عادية وموجات صوتية كما تم تحويل 34 حالة للمستشفيات وإصدار 16 قرارا للعلاج على نفقة الدولة 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة  39 ندوة تثقيفية، و 152 حالة استبيان مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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