انتهاء كافة الأعمال التنفيذية بمحطة مترو السودان (فيديو)

تعد محطة السودان أولى محطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق وتخدم المحطة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حيث يرتكز حولها تكدسات سكنية كبيرة تتمثل في جراج إمبابة ومجمع محاكم شمال الجيزة ومدينة الطالبات ومدرسة إمبابة الثانوية بنين وإدارة شمال الجيزة التعليمية ومستشفى السودان.

تعتبر محطة السودان من المحطات النفقية وتضم عددًا من السلالم المتحركة يبلغ عددها 17 سلمًا متحركًا والتي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف بالإضافة إلى عدد 13 سلما ثابتا وتم إنشاء 3 مصاعد مخصصة لخدمة كبار السن وذوي الهمم وتم إنشاء المحطة على 4 مستويات منها 3 أدوار تحت الأرض.

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ويستعرض الفيديو الأعمال التي تم تنفيذها داخل المحطة قبل دخولها الخدمة بصورة رسمية.

المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو

تمتد المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بطول 17.7 كم وتشمل 15 محطة من العتبة حتى ميدان الكيت كات، لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائري، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعي وادى النيل وجامعة الدول العربية، ثم تمتد إلى جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء وقد تم في أكتوبر 2022 افتتاح الجزء الأول منها بطول 4 كم وعدد 4 محطات نفقية والذي حقق بافتتاحه تبادل خدمة نقل الركاب بين الخطين الثالث والأول للمترو.