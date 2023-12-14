الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

انتهاء كافة الأعمال التنفيذية بمحطة مترو السودان (فيديو)

مترو الأنفاق، فيتو
مترو الأنفاق، فيتو

تعد محطة السودان أولى محطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق وتخدم المحطة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حيث يرتكز حولها تكدسات سكنية كبيرة تتمثل في جراج إمبابة ومجمع محاكم شمال الجيزة ومدينة الطالبات ومدرسة إمبابة الثانوية بنين وإدارة شمال الجيزة التعليمية ومستشفى السودان.

تعتبر محطة السودان من المحطات النفقية وتضم عددًا من السلالم المتحركة يبلغ عددها 17 سلمًا متحركًا والتي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف بالإضافة إلى عدد 13 سلما ثابتا وتم إنشاء 3 مصاعد مخصصة لخدمة كبار السن وذوي الهمم وتم إنشاء المحطة على 4 مستويات منها 3 أدوار تحت الأرض.

Advertisements

ويستعرض الفيديو الأعمال التي تم تنفيذها داخل المحطة قبل دخولها الخدمة بصورة رسمية.

المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو 

 تمتد المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بطول 17.7 كم وتشمل 15 محطة من العتبة حتى ميدان الكيت كات، لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائري، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعي وادى النيل وجامعة الدول العربية، ثم تمتد إلى جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء وقد تم في أكتوبر 2022 افتتاح الجزء الأول منها بطول 4 كم وعدد 4 محطات نفقية والذي حقق بافتتاحه تبادل خدمة نقل الركاب بين الخطين الثالث والأول للمترو.

txt

قرار جديد من مترو الأنفاق بشأن ساعات تشغيل الخط الثالث

txt

تعرف على مميزات محفظة مترو الأنفاق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محطة السودان مترو الأنفاق الخط الثالث للمترو وزارة النقل وزير النقل إمبابة مجمع محاكم شمال الجيزة مستشفى السودان الكيت كات

مواد متعلقة

تعرف على خطوات الحصول على تذاكر المترو من ماكينات TVM

6 صور ترصد إنتهاء أعمال تنفيذ محطة إمبابة ضمن الخط الثالث للمترو

مترو الخط الثالث يقلل زمن التقاطر لخدمة الركاب

قرار جديد من مترو الأنفاق بشأن ساعات تشغيل الخط الثالث

الأكثر قراءة

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

خبير هندسة فضاء باليابان يكشف سر فشل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

بعد مرور 19 عامًا، ساويرس يكشف من يقف وراء اغتيال ياسر عرفات

تباين أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

النقض تحدد نظر طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر

أسعار الأسماك اليوم، 70 جنيهًا أقل سعر لكيلو البوري في سوق العبور

المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي

Advertisements

منوعات

المزيد

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، 70 جنيهًا أقل سعر لكيلو البوري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، سعر الجوافة يرتفع لـ14 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد سعد.. دخل الفن بـ«كدبة» واللمبي سبب تألقه و«الكنز» محطة مهمة في مسيرته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعويد الصبي على الطاعة وحمله عليها؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة الكثير من المشكلات

المفتي: نرفض تهجير سكان غزة إلى مصر

المزيد
الجريدة الرسمية