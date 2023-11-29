الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

قرار جديد من مترو الأنفاق بشأن ساعات تشغيل الخط الثالث

مترو الخط الثالث،
مترو الخط الثالث، فيتو

 أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة، أنه سيتم تمديد ساعات العمل بخطوط المترو خلال أيام الخميس لمدة ساعة واحدة لتعمل حتى الواحدة صباحا، حيث يتم تطبيق القرار بدء من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 ولمدة شهر واحد، وذلك بتوجيهات من وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

ويأتي القرار استجابة للاستطلاعات التسويقية التي تنفذها الشركة وسعيها المستمر لتحسين الخدمة وتوفير أفضل تجربة ممكنة لركابها.

 

الخط الثالث لمترو الأنفاق

 وقالت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو إنها تتجاوب مع جمهورها مع إدخال تعديلات على جدول تشغيل القطارات وفقا للمناسبات المختلفة التي يتفاعل معها الشعب المصري، من بينها مباريات كرة القدم وساعات العمل في رمضان والأعياد بالإضافة إلى المناسبات الثقافية المختلفة، حيث يخدم الخط الأخضر الثالث عددا من المحطات الحيوية من بينها الاستاد وأرض المعارض والعباسية وباب الشعرية.

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