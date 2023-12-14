ريمونتادا عمرو دياب للألبومات..اعرف التفاصيل

يسابق عمرو دياب الزمن لتجهيز أحدث ألبوماته الغنائية "مكانك"، وإطلاقه قبل نهاية الشهر الجاري.

الهضبة يتعاون في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والموسيقيين الشباب.

ودأب عمرو دياب على تقديم وجوه جديدة من الشعراء والموسيقيين مع كل ألبوم جديد.

ويعتبر "مكانك" ريمونتادا من عمرو دياب إلى الألبومات مرة أخرى منذ ألبوم "يا أنا يا لأ" الذي قدمه قبل 3 سنوات.

ويعتمد معظم المطربين -بمن فيهم الميجا ستارز- في السنوات الأخيرة على الأغاني السنجل بديلًا للألبومات لأسباب مادية وتجارية.

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وبالتزامن مع ذلك.. يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي كبير مساء اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض، وسوف يقدم خلاله باقة من أشهر وأحدث أغانيه.

وفي وقت سابق..قرر عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصري في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ووجه عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.