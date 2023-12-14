الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

ريمونتادا عمرو دياب للألبومات..اعرف التفاصيل

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

يسابق عمرو دياب الزمن لتجهيز أحدث ألبوماته الغنائية "مكانك"، وإطلاقه قبل نهاية الشهر الجاري.

الهضبة يتعاون في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والموسيقيين الشباب.

ودأب عمرو دياب على تقديم وجوه جديدة من الشعراء والموسيقيين مع كل ألبوم جديد.

ويعتبر "مكانك" ريمونتادا من عمرو دياب إلى الألبومات مرة أخرى منذ ألبوم "يا أنا يا لأ" الذي قدمه قبل 3 سنوات.

ويعتمد معظم المطربين -بمن فيهم الميجا ستارز- في السنوات الأخيرة على الأغاني السنجل بديلًا للألبومات لأسباب مادية وتجارية.

Advertisements

وبالتزامن مع ذلك.. يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي كبير مساء اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض، وسوف يقدم خلاله باقة من أشهر وأحدث أغانيه.

وفي وقت سابق..قرر عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصري في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ووجه عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عمرو دياب مكانك يا انا يا لا موسم الرياض الهضبة الشعب الفلسطيني غزة

الأكثر قراءة

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

خبير هندسة فضاء باليابان يكشف سر فشل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

بعد مرور 19 عامًا، ساويرس يكشف من يقف وراء اغتيال ياسر عرفات

تباين أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

النقض تحدد نظر طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر

أسعار الأسماك اليوم، 70 جنيهًا أقل سعر لكيلو البوري في سوق العبور

المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي

Advertisements

منوعات

المزيد

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، 70 جنيهًا أقل سعر لكيلو البوري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، سعر الجوافة يرتفع لـ14 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد سعد.. دخل الفن بـ«كدبة» واللمبي سبب تألقه و«الكنز» محطة مهمة في مسيرته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعويد الصبي على الطاعة وحمله عليها؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة الكثير من المشكلات

المفتي: نرفض تهجير سكان غزة إلى مصر

المزيد
الجريدة الرسمية