محافظ أسوان يلتقي بوفد الاتحاد الأوروبي ويستعرض الفرص الاستثمارية (صور)

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد الاتحاد الأوروبي برئاسة نيكولاس زيمس لاستعراض الفرص الاستثمارية، والمقومات الاقتصادية والسياحية والثقافية للمحافظة لاستغلال المزايا النسبية التي تتفرد بها.

يأتي ذلك فى إطار جهود التعاون المثمر والبناء بين مصر والاتحاد الأوروبي لفتح آفاق جديدة فى مجالات الاستثمار والخدمات والبيئة، وضمن الجهود المتواصلة لاستقبال الوفود الزائرة لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية سواء على المستوى الدولى أو المحلى.

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كما قام محافظ أسوان وأعضاء الوفد بتفقد معرض المنتجات المتنوعة للثروات المحجرية والتعدينية والمشغولات اليدوية والتراثية.

واللقاء حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس كامل مشيل عضو مجلس الشيوخ، وسطوحى مصطفى رئيس جمعية المستثمرين، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، والقيادات التنفيذية.

أكد اللواء أشرف عطية أن محافظة أسوان باعتبارها عروس المشاتى، وقبلة الاستثمار والثقافة والفنون والإبداع تواصل استكمال سلسلة أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي بقيادة السفير كريستيان برجر.

وطالب بأن يتم اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي بشأن إعداد دراسة ومقترح لتنفيذ مشروع تطوير منظومة النظافة العامة، وتشغيل مصنعى تدوير القمامة بمدينتى أسوان وإدفو للتخلص الآمن من المخلفات من أجل تحويل أسوان إلى نموذج للمدن الخضراء والصديقة للبيئة والخالية من التلوث والانبعاثات الكربونية، مع تعميم هذا النموذج على باقى مدن المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية من هذا المشروع.

وأشار أشرف عطية إلى أننا نتطلع معًا إلى المزيد من ضخ الإستثمارات الأوربية فى أسوان، ولاسيما فى ظل توافر الثروات التعدينية والمحجرية بإحتياطيات هائلة تكفى لمئات السنين وهو الذى يتوازى معه تنوع مصادر الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تميزها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال المشغولات اليدوية والحرف البيئية والتراثية.

أوضح أن ذلك يتكامل مع مشروعات الإتحاد الأوربى التى تم وجارى تنفيذها بأسوان فى الإكتشافات الأثرية، وأيضًا التعليم والدعم الفنى، علاوة على دعم الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة بمشروعات إنتاجية واعدة، ورعايته أيضًا لمهرجان أفلام سينما المرأة فى دوراته المتتالية.

ومن جانبه، قدم نيكولاس زيمس شكره الجزيل، ووفد الاتحاد الأوربى لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال، وعقد هذا اللقاء مع ممثلى للمراكز الإقتصادية والتجارية للتعرف على الإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية فى أسوان، والوقوف على التحديات والفرص المتاحة، ونتطلع لنتائج مبشرة فى مجال الاستثمار المستدام.

أضاف أن الإتحاد الأوربى يعتبر أكبر شريك لمصر لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة فى ظل التسهيلات المقدمة من الحكومة المصرية لعقد مؤتمر للاستثمار والتنمية فى الفترة القادمة.

وفى نهاية اللقاء، قام محافظ أسوان بإهداء أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي الدروع والهدايا التذكارية من ورق البردى والمقتنيات التى تحمل طابع الهوية البصرية للمحافظة.