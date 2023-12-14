الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

جامعة بنها الأهلية تستكمل الهياكل التنظيمية

جامعة بنها الأهلية،
جامعة بنها الأهلية، فيتو

عقدت لجنة القيادات بجامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء اجتماعًا لمناقشة استكمال الهياكل التنظيمية بالجامعة.

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جاء ذلك بمشاركة أعضاء اللجنة وهم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود محيي الدين "أونلاين"، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، والدكتور صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما حضر اللقاء "أونلاين" الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية ورئيس جامعة المنصورة السابق عضوًا من الخارج.

وقال الدكتور جمال السعيد إن الاجتماع ناقش استكمال الهياكل الإدارية والأكاديمية بالجامعة ومنها اختيار مدير الأمن ونائب مدير أمن الجامعة بجانب العديد من الموضوعات الأخرى المتعلقة باستكمال الهيكل التنظيمي، والارتقاء به، واستكمال تطويره تحقيقًا لمستهدفات الجامعة وطبقا للائحة الداخلية.
 

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء حرص الجامعة الأهلية على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية، لتقديم أفضل الخدمات، وإتاحة تعليم متميز للطلاب من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

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