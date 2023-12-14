بنها الجامعي تنقذ حياة شاب مصاب بانفجار بحويصلات الرئة في القليوبية

تمكن فريق طبي بمستشفي بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة الصدر بالمستشفي من إنقاذ حياة شاب من خلال التدخل السريع وإجراء جراحة استئصال تكيسات هوائية علي الفص العلوي للرئة اليمني حيث يبلغ المريض من العمر 18 سنة.



وأشار بيان صادر من مستشفي بنها الجامعي إلى أن حالة المريض وصلت للمستشفي تعاني من انفجار بحويصلات الرئة واسترواح هوائي بالغشاء البللوري لرئة اليمني حيث تم تركيب انبوبة صدرية فورا

Advertisements

وأوضح البيان أنه جري تصوير المريض اشعة مقطعية أظهرت تكيسات علي حويصلات الرئة فتم تجهيزه للعمليات الطارئة اليوم وتم استئصال الحويصلات بالمنظار وبدون فتح جراحي وخرج المريض ومازال يتلقي العلاج بالقسم لحين تماثله للشفاء وخروجه من المستشفي

وأضاف البيان أنه قام بإجراء الجراحة الدكتور محمد الجزار الأستاذ المساعد بقسم جراحة الصدر والقلب وبمعاونة الدكتور نهي هلال المدرس بالقسم والطبيبة هبة أبو الخير المدرس المساعد بالقسم والطبيب مصطفي حسب الله وبحضور كل الأطباء المقيمين للتدريب علي الية استخدام منظار تجويف الصدر الجراحي في مثل هذه الحالات.



ووجهت المستشفي في بيانها الشكر لفريق التخدير بقيادة الأطباء نهي صبحي وأسماء فتح الباب المدرسات بقسم التخدير والدكتورة غادة محمد المدرس المساعد بالقسم