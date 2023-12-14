الخميس 14 ديسمبر 2023
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حوادث

تأجيل محاكمة مسجل خطر بتهمة سرقة مشغولات ذهبية لجلسة 21 ديسمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مسجل خطر متهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من ربة منزل في المرج لجلسة 21 ديسمبر الجاري، للاطلاع على أوراق القضية.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات تدعى ر.ا ربة منزل، تفيد باكتشافها سرقة مبلغ مالي، وبعض المشغولات الذهبية من مسكنها.

التحقيقات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد موقع المتهم، وتبين أنه مسجل خطر واعتاد على سرقة الشقق السكينة بأسلوب المفتاح المصطنع.

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ضبط المتهم 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تأجيل المحاكمة

بناءً على ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم إلى جلسة 21 ديسمبر الجاري، للاطلاع على أوراق القضية.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

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الأمن يكشف غموض سرقة محل مشغولات ذهبية شهير فى أكتوبر

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

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