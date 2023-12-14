ترقيات الموظفين في 17 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر نوفمبر 2023.

الأحكام القضائية المتنوعة

وانتهى الجهاز من دراسة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية المتنوعة ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذلك صرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات وغيرها لعدد من الموظفين في 3 وحدات بالجهاز الإداري بالدولة.

ترقيات الموظفين في الحكومة

وانتهى الجهاز من ترقية عدد من الموظفين في 17 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

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منح حافز التمييز العلمي للموظفين

كما انتهي الجهاز من دراسة منح حافز التمييز العلمي لعدد من الموظفين في 9 وحدات بالجهاز الإداري للدولة والحاصلين علي دبلوم أو ماجستير أو دكتوراة في مجال التخصص

وانتهى الجهاز من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية في 7 وحدات بالجهاز الإداري للدولة.

كما انتهي من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 23 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

فازت مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمركز الثاني (الدرع الفضي) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والإدرة AAPAM)) عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين ٥٧ مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.

وسلم الوزير "كريدو نانجاوا" حاكم المقاطعة الجنوبية بزامبيا الجائزة للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة والإدارة، حيث يشغل نائبا لرئيس اللجنة عن مجموعة دول شمال افريقيا والتي انعقدت على مدار يومي ٣ و٤ ديسمبر بمدينة ليفنجستون بزامبيا، وكذلك المشاركة في أعمال المؤتمر السنوي الثاني والأربعين للرابطة فى ذات المدينة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ ديسمبر واشتملت على العديد من الجلسات، وكذلك المشاركة في أعمال المجلس والجمعية العمومية المنعقدين على هامش المؤتمر.

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