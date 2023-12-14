الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

"تجارية الإسكندرية" تستقبل وفدا فيتناميّا لبحث سبل التعاون

الوفد فيتنامي، فيتو
الوفد فيتنامي، فيتو

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وفد فيتنامي مكون من الدكتور هينج نجيين المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة، والدكتور نام نجيين نائب مدير عام مكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة الفيتنامية، ولينا فام مسئول بمكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة الفيتنامية، ونجا نجيين مدير شركة TMC في مجال الحاصلات الزراعية، وثانها ترونج مدير شركة Viet Star في مجال الحاصلات الزراعية.

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واستهدف اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجانبين المصري والفيتنامي، وبحث آليات زيادة التبادل التجاري بين الطرفين، خاصة في مجال الأخشاب والأغذية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الإسكندرية ونظريتها بفيتنام، لعقد اتفاقيات تجارية تستهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة  أشرف أبو إسماعيل ومحمود مرعي والمهندس البديوي السيد محمد على 

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الاسكندرية أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية الصناعية طقس

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