وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

توفى منذ قليل الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت سهر عبد الحق شقيقة الدكتور عمرو عبد الحق تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" أخى وحبيبى دكتور عمرو عبد الحق في ذمة الله نسألكم الدعاء".

وكان الدكتور عمرو عبدالحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، قد تعرض لوعكة صحية وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة.

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