الأنبا دانيال يرسم شمامسة جدد لكنيسة العذراء بالمعادي

صلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام للأقباط الأرثوذكس، وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء بحي المعادي.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا دانيال صلوات رسامة ٤٢ من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بحي المعادي.

إيبارشية البحيرة ومطروح تحتفل بعيد سيامة الأنبا باخوميوس الـ ٥٢

احتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس، ودير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بالعيد الثاني والخمسين لتأسيسها بسيامة نيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية مطروح أسقفًا لها.

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وصلى نيافة الأنبا باخوميوس القداس الإلهي لعيد الشهيدة كاترين، الذي احتفلت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كنيستها بمنطقة الناصرية التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة القداس أودع رفات الشهيدة الذي أهداه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لنيافته بالكنيسة.

وخلال القداس صلى نيافة الأنبا باخوميوس صلوات رسامة ٢٢٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما افتتح نيافته في المساء المبنى الجديد الملحق ببيت السيدة العذراء لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة في منطقة النهضة التابعة للإيبارشية.

وفي السياق ذاته افتتح نيافة الأنبا باخوميوس فرع معهد الكتاب المقدس بمنطقة كينج مريوط، كأحد فروع معهد الكتاب التابع لكلية القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية ومعاهدها اللاهوتية بمدينة دمنهور.

البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كنيسة طوسون

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، العظة الأسبوعية، من كنيسة الملاك ميخائيل بطوسون.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني، عدد من أساقفة المجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكهنة وشعب الكنيسة.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية شبرا الشمالية.

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، كهنة كنائس قطاع شبرا الشمالية، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام للقطاع.

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة، حيث التقى قداسته بكهنة عدة قطاعات بالقاهرة خلال الأشهر الأخيرة.

وقدم نيافة الأنبا أنجيلوس الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا على حرصه الدائم على متابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وخدمتهم.

ثم تحدث قداسة البابا تواضروس مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم التي وجهوها لقداسته عقب انتهاء الكلمة.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا تواضروس هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.