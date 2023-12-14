الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

أمم إفريقيا، بيرسي تاو على رأس قائمة منتخب جنوب أفريقيا الأولية

بيرسي تاو، فيتو
بيرسي تاو، فيتو

كأس الأمم الأفريقية، أعلن هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا عن قائمة منتخب الأولاد الأولية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 والتي ستقام في كوت ديفوار في شهر يناير القادم.

وضمت القائمة الأولية لمنتخب جنوب إفريقيا بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. 

وتوج بيرسي تاو بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عن الموسم الماضي، والمقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. 
 

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وكان طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، قد حضر حفل «كاف» بالمغرب، وتسلم الجوائز التي حصل عليها الأهلي، حيث حصد جائزة النادي الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2023.

 

كما تسلم قنديل جائزتي بيرسي تاو ومحمود كهربا اللذين يوجدان حاليًّا مع بعثة الأهلي في المملكة العربية السعودية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.


وشهدت القائمة المبدئية غياب فخري لاكاي لاعب فريق بيراميدز من القائمة.

وأوقعت القرعة منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الخامسة بمنافسات كأس أمم أفريقيا والتي ستقام في كوت ديفوار رفقة منتخبات تونس ومالي وناميبيا.

 

ويستهل منتخب جنوب أفريقيا منافساته القارية بمواجهة مالي يوم الثلاثاء 16 يناير، ثم يواجه نامبيا في الأحد 21 يناير ويختتم مواجهات المجموعات بملاقاة تونس يوم الأربعاء 24 يناير 

وجاءت قائمة جنوب أفريقيا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 كالتالي: 

 

قائمة منتخب جنوب افريقيا، فيتو

 

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