الناس بقت قاسية، صديق المخرج أحمد البدري يفتح النار على زملائه بعد بتر قدمه

صدم صديق المخرج أحمد البدري، المتابعين، بعد هجومه على أصدقائه، وذلك بعد أن رفضوا زيارته.

في هذا السياق، قال صديق المخرج أحمد البدري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "إخص" بجد كما تدين تدان ليه الناس بقت قاسية كده ووحشة مع بعضها صديقي الغالي المخرج أحمد البدري كان كويس مع كل الناس وياما خرج نجوم وطول عمره صاحب واجب مع الكل ليه لما يبقي في أصعب أيام حياته ومحتاج الدعم حتى لو بكلمة مايلاقيش دي زيارة المريض صدقة إحنا بنتصل بالناس علشان يجوا يزوروه بس ويعملوله دعم نفسي بعد بتر رجله وأن الحالة عمالة تتدهور وكله قال مش فاضي ولا واحد من زمايله وأصدقاءه زاره..معقولة ياناس".

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وتابع بقوله: “لكن طبعا لو توفاه الله كله هيروح عامل بوست متشحتف فيه على فيسبوك ويقول صاحبي وحبيبي مش كده؟.. الراجل رجله اتشلت.. وفيروس في الدم ومشكلة في الرئة وسكر مرتفع وتنفس صناعي.. ومحدش من زمايله زاره.. زورو المرضى عشان لما تمرضوا تلاقوا اللي يسأل عليكم إدعوا لبعض بالشفاء عشان لما تتعبوا تلاقوا اللي يدعلكم”.

وتابع: “والناس اللي بتقعد تسأل عن العنوان هو في معهد ناصر اللي ع الكورنيش الرعاية المركزة من ٤ إلى ٥ روحوا زوروه واخلصوا النية لله ربنا يشفيك ويعافيك يا بدري ويشفي ويعافي كل مريض”.

أحزان في حياة أحمد البدري

ولم تكن تلك هى المرة الأولى الذي يعاني بها أحمد البدري.. إذ مكث بمنزله فترة طويلة بعد حالة الركود التي يعانيها الفن بشكل عام، حيث إنه ظل يعمل ويحضر لأكثر من عمل سينمائي، إلا أنها كلها توقفت لخوف المنتجين من الأزمات الاقتصادية التي تتخبط بها مصر فى الفترة الحالية.. مما أدى إلى اختفائه عن الساحة الفنية.. وكان آخر أعماله المخرج "مهمة فى فيلم قديم" الذى قامت ببطولته الفنانة فيفى عبده، وإدوارد، وضياء الميرغنى.. وبالمسرح، كان آخرها “أهلا يارمضان”، مع الفنان محمد رمضان عام ٢٠١٦.

كما كان قد تحدث البدري عن خيانات الوسط الفني، واستشهد بخلافه مع الفنان تامر حسني، وأكد أن تامر حسني رفض أن يخرج الجزء الثالث من فيلم عمر وسلمى، وأتى بالمخرج محمد سامي بدلًا منه.

أعلى إيراد في السينما المصرية

وقال المخرج أحمد البدري حينها: إحنا نجحنا مع بعض، في 2009 و2010 أخدنا أعلى إيراد في السينما المصرية في عمر وسلمى 2، ورفض إني أعمل معاه الجزء الثالث من عمر وسلمى، عشان فكر جديد وبحجة أني كنت مش بسمع الكلام، وبأصر على اللي كنت عايز أعمله، والحمد لله إن على الشاشة كنت بعمل لك حاجة كويسة.

وعن أحوال الفن وما يعانيه اليوم، قال البدري: الهرم دلوقتي اتقلب، المخرج بقى درجة تالتة والنجم بقى هو الدرجة الأولى، وهو اللي بيجيب الكاست والمخرج ومدير التصوير ومهندس الديكور.

يشار إلى أن أحمد البدري هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل سنة 1977، ثم بعدها تخرج من المعهد العالي للسينما قسم إخراج سنة 1985.

في البدايات، شارك كممثل في عدة أعمال مثل (صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة)، قبل أن يشارك كمساعد مخرج في العديد من الأعمال، قبل أن يخوض تجربة اﻹخراج منفردًا لأول مرة من خلال فيلم (غاوي حب) عام 2005، ثم فيلم (لخمة راس) في العام التالي، لتتوالى أعماله بعد ذلك، والتي من أبرزها (كيد النسا، عمر وسلمى 2، غش الزوجية).