الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

رياضة البحيرة تواصل تدريب مشواري مشورة مهنية بالمدارس الفنية بالدلنجات (صور)

استمرار تدريب مشواري
استمرار تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو

 نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة (إدارة التدريب ومشروعات الشباب) تدريب مشواري مشورة مهنية، للمرحلة السنية من 16 حتى 24 سنة لتدريبهم على اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل وكيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات وذلك بالأمس الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 م بالمدارس الفنية بالدلنجات.

استمرار تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو
استمرار تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو
استمرار تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو


 وأكد إبراهيم خضر - مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة على استمرار تنفيذ مثل هذه التدريبات لتشمل جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة لتعم الفائدة على جميع النشء والشباب حيث تقدم إدارة التدريب ومشروعات الشباب تدريبات (المشورة والتوجيه المهني - تنمية المهارات الحياتية وريادة الأعمال - تنمية مهارات سفراء مشواري).

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 كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.


كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

استمرار تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو
استمرار تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو
استمرار تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو


 والجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب، وإشراف حمدي عامر  وكيل  المديرية للشباب ويتم تنفيذه طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) ومنظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة وإشرافهم وإدارة التدريب والمشروعات بالمديرية.

 

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رياضة البحيرة البحيرة تدريب مشواري مديرية الشباب والرياضة الدلنجات

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