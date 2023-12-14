الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تعرف على موعد انتهاء الموسم الرابع من مسرحية الحفيد

الموسم الرابع من
الموسم الرابع من مسرحية الحفيد،فيتو

كشف المسرح القومي، عن قرب انتهاء ليالي عرض الموسم الرابع من مسرحية الحفيد، والذي يتم عرضه حاليا، ويقوم ببطولته سما إبراهيم.

 

ومن المقرر أن ينتهي عرض الموسم الرابع من مسرحية الحفيد  والتي يتم عرضها علي المسرح القومي للمسرح، غدا، الجمعة. 

 

العرض المسرحى إعداد وإخراج المخرج يوسف المنصور بطولة سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، جنا صلاح، أمير عبد الواحد، محمد يسري، زينب العبد، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، محمود سليمان، ليلى عبد القادر، عبده عماد، ماجد مارك، فادي باسم، والطفلان جايدن جورج وزينب، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة.

Advertisements

 

وسبق وجرى تقديم الرواية من قبل خلال فيلم "الحفيد" عام 1974، وهذه المرة الأولى التى تقدم فيها فى شكل عرض مسرحي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العرض المسرحي القومي للمسرح الفنان القدير المخرج يوسف المنصور حمد يسري سماء إبراهيم محمود سليمان

مواد متعلقة

تصل إلى ألف ريال، القائمة الكاملة لأسعار تذاكر مسرحية السندباد لـ كريم عبد العزيز بموسم الرياض

مسرحية الحفيد تواصل ليالي موسمها الرابع على القومي

الأكثر قراءة

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

بعد مرور 19 عامًا، ساويرس يكشف من يقف وراء اغتيال ياسر عرفات

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

خبير هندسة فضاء باليابان يكشف سر فشل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

هل تلقى أليو ديانج عرضا بلجيكيا؟ مصدر بالأهلي يرد

الزمالك يوجه الشكر لإبراهيم صلاح من تدريب فريق 2003 وتعيين سامح إسماعيل

جيش الاحتلال يعلن إصابة 648 جنديا منذ بدء العدوان البري في غزة

تجديد حبس عامل خطف نجل تاجر وأنهى حياته طمعًا فى طلب فدية بالخصوص

Advertisements

منوعات

المزيد

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

كأس العالم للأندية، الاتحاد الدولي يطلب قميص الأهلى لوضعه في متحف فيفا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر الجوافة يرتفع لـ14 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يواصل الارتفاع لـ90 جنيهًا بسوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14-12-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

7 نسخ توج فيها منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا للكبار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة الكثير من المشكلات

دعاء شهر جمادى الآخرة، 15 دعاء لاستقبال الشهر الجديد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية