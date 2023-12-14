تعرف على موعد انتهاء الموسم الرابع من مسرحية الحفيد

كشف المسرح القومي، عن قرب انتهاء ليالي عرض الموسم الرابع من مسرحية الحفيد، والذي يتم عرضه حاليا، ويقوم ببطولته سما إبراهيم.

ومن المقرر أن ينتهي عرض الموسم الرابع من مسرحية الحفيد والتي يتم عرضها علي المسرح القومي للمسرح، غدا، الجمعة.

العرض المسرحى إعداد وإخراج المخرج يوسف المنصور بطولة سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، جنا صلاح، أمير عبد الواحد، محمد يسري، زينب العبد، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، محمود سليمان، ليلى عبد القادر، عبده عماد، ماجد مارك، فادي باسم، والطفلان جايدن جورج وزينب، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة.

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وسبق وجرى تقديم الرواية من قبل خلال فيلم "الحفيد" عام 1974، وهذه المرة الأولى التى تقدم فيها فى شكل عرض مسرحي.