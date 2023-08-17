الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مايان السيد تعلن حصولها على عضوية نقابة المهن التمثيلية

مايان السيد؛ فيتو
مايان السيد؛ فيتو

فاجأت الفنانة الشابة مايان السيد، جمهورها بإعلان حصولها على عضوية نقابة المهن التمثيلية، بعد مشاركتها في العديد من الأعمال الفنية الهامة والبارزة.

ونشرت مايان السيد صورة كارنيه عضويتها في نقابة المهن التمثيلية، وذلك خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مايان السيد مشاركتها في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة الفنانة يسرا، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، محمود حجازي، سماء إبراهيم، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

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قصة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة 

 مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة مليء بالإثارة والمفاجآت الكوميدية حيث إذ تعود دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسي "يسرا" إلى مصر قادمة من الخارج وتبحث سميحة السويسي عن هوية عائلة تقتلع من جذورها وتعيد بناء نفسها ومع كل خطوة تكتشف الكثير والكثير من الأسرار العائلية. 

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة 

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج  شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والعمل بطولة يسرا ويشارك فيه كل من شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.

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