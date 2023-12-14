الخميس 14 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

رسالة من أحمد السعدني لـ مايان السيد

مايان السيد،فيتو
مايان السيد،فيتو

 حرص الفنان أحمد السعدني، على شكر الفنانة الشابة مايان السيد، وذلك بسبب هدية الكريسماس.

 

في هذا السياق، نشر “السعدني”، عبر حسابه على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، صورة للفنانة مايان السيد، وشكرها  على  إهداه هدية الكريسماس.

 

وقال أحمد السعدني: هذه الفتاة المدهشة اشترت لي هدية رائعة من أجل الكريسماس، شكرا مايونا، أحبك كثيرا".

 

كانت آخر أعمال الفنان أحمد السعدني هو مسلسل "سيب وأنا أسيب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجأت بأنها مازالت على ذمته.

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 والمسلسل من بطولة الفنان أحمد السعدني والفنانة هنا الزاهد والفنان محمد جمعة والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنان محمود البزاوي، آية سماحة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي.

 

كما شارك الفنان أحمد السعدني فى الماراثون الرمضاني بمسلسل “ سره الباتع ”.

 

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محمود البزاوي محمود السيسي الفنانة هنا الزاهد الفنان محمود البزاوي الفنانة الشابة مايان السيد الفنانة عارفة عبد الرسول

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