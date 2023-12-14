بعثة جامعة الدول العربية: الانتخابات الرئاسية جرت وفقًا لما نص عليه الإطار القانوني المنظم.. وأتاحت للناخب ممارسة حقه الانتخابي بكل حرية

عقد السفير خلي الذوادى الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الإنتخابات الرئاسية المصرية 2023 مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية فى القاهرة لقراءة البيان التمهيدى الخاص بجامعة الدول العربية للانتخابات.

دعم مسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد

وأوضح البيان أنه في إطار حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في مصر، وتلبيةً للدعوة التي تلقاها أحمد أبو الغيط،الأمين العام لجامعة الدول العربية من المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وجه الأمين العام بتشكيل بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، وعضوية مجموعة من المتابعين ذوي الخبرة من موظفي الأمانة العامة ينتمون إلى 12 جنسية عربية هي: مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، جمهورية جزر القمر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، المملكة المغربية.

وجاءت ملاحظات البعثة حول مجريات المراحل المختلفة للعملية الانتخابية فيما يخص الإطار القانونى المنظم للعملية الانتخابية متوافقًا إجمالًا مع الالتزامات الانتخابية الدولية الواردة في المعاهدات الدولية التي اعتمدتها مصر، وشكّل أساسًا كافيًا يرتكز عليه لإجراء انتخابات صحيحة. تضمن الإطار القانوني كل من دستور مصر والقوانين ذات العلاقة بالعملية الانتخابية والقرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات. لم يطرأ على الإطار القانوني أي تغيير يذكر مقارنةً بالانتخابات الرئاسية السابقة عام 2018.

الاستحقاقات الانتخابية

وفيما يتعلق بالهيئة الوطنية للإنتخابات قال تقرير الجامعة العربية إنها تتمتع بخبرة متراكمة من خلال تنظيمها العديد من الاستحقاقات الانتخابية منذ إنشائها، مشيرًا إلى أن الهيئة حضرت وأعدت للحدث الانتخابي الذي خططت له عبر تصميم الجدول الزمني بطريقة محكمة حيث أعطت كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية الفترة الكافية لها. وتيسيرًا منها على الناخبين، سمحت الهيئة بتغيير مراكز الاقتراع، كما جهزت للناخبين الوافدين من المحافظات المختلفة لجان انتخابية خاصة بهم تم توزيعها على مختلف المحافظات المصرية، الأمر الذي ساهم في تيسير ممارسة الناخب لحقه الانتخابي.

أما فيما يتعلق بتسجيل الناخبين أوضح التقرير أن نص الدستور بوضوح على حق الاقتراع، وضمن القانون عملية التسجيل التلقائي لمن تتوفر فيهم شروط الناخب على قاعدة بيانات الناخبين التي تستمد بياناتها ومعلوماتها من قاعدة بيانات الرقم القومي التابعة لمصلحة الأحوال المدنية وتضمن قيد الناخبين أكثر من 67 مليون ناخبًا توزعوا على أكثر من 11600 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية. حظي قيد الناخبين بشكل عام بثقة الناخبين وقد سمح القانون لمن بلغ 18 عامًا بالتصويت في الانتخابات في حال انطبقت عليه باقي شروط الناخب، وعليه، يتوافق سن الاقتراع في مصر مع متوسط سن الاقتراع العالمي.

شركاء العملية الانتخابية

وتطرق التقرير إلى توعية الناخبين حيث أوضح أنه قام العديد من شركاء العملية الانتخابية بأنشطة لتوعية وتثقيف الناخبين، من ضمنها المجالس القومية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الانتخابات.

وكان للهيئة الوطنية للانتخابات الدور الأبرز في عملية التوعية حيث بذلت جهودًا متميزة لإعلام الناخب بالطرق المختلفة للتعرف على لجنة الاقتراع الخاصة به ولتحفيزه على التصويت وعلى أهمية ممارسته لحقه الدستوري في اختيار من يمثله، وقد تميزت هذه الأنشطة التوعوية بشمولها لكافة فئات الشعب المصري. إلا أن التوعية بإجراءات الاقتراع لم تكن بنفس الزخم، وقد يرجع هذا الأمر إلى سهولة إجراءات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

وحول تسجيل المرشحين أوضح التقرير أنه جاءت الشروط القانونية للترشح في الانتخابات الرئاسية موضوعية ومنطقية، وقد امتدت فترة الترشح 10 أيام تم خلالها إيداع ملفات أربعة مرشحين وتم قبولها جميعًا، كما أنه لم يتم تقديم أي انسحابات أو اعتراضات من قبل المرشحين بحسب الهيئة وكان أغلب المرشحين رؤساءً لأحزاب سياسية وهو ما يؤشر على اهتمام الأحزاب السياسية المصرية بهذه الانتخابات وحرصها على المشاركة فيها.

وبشأن الدعايا الانتخابية أشار إلى أنه جرت فترة الدعاية الانتخابية التي امتدت إلى حوالي شهر في بيئة هادئة وجو يسوده الاحترام بين المرشحين، وذلك منذ بدايتها وحتى الصمت الانتخابي، حيث كان متاحًا للمرشحين خلال هذه الفترة تنفيذ دعاياتهم الانتخابية والأنشطة المتصلة بها وتعريف الناخبين ببرامجهم الانتخابية من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل مثل التجمعات الجماهيرية والبرامج التلفزيونية واللوحات الإعلانية والمنشورات بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي. ولاحظت البعثة أنشطة الدعاية المكثفة وخاصة تلك المنفذة من قبل الأنصار والمؤيدين.

أما بخصوص أيام الأقتراع نوه النقرير إلى أنه نشر المتابعين في 6 محافظات داخل الجمهورية وهي: (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية – بورسعيد - الإسماعيلية -الفيوم). زارت فرق البعثة خلال أيام الاقتراع 507 لجنة اقتراع متضمنة لجان للوافدين تواجدت في 356 مركز اقتراعفي المحافظات، حيث قام المتابعون خلال الأيام الثلاثة للاقتراع بملء الاستمارات الالكترونية وإرسالها إلى غرفة العمليات التي تلقتها على شكل رسوم بيانية وإحصائيات مئوية.

الإشراف القضائي على العملية الانتخابية

ولخصت البعثة ملاحظتها فى 6 نقاط مؤكده أنه تم رصد تواجد القضاة رؤساء لجان الاقتراع وأعضائهافي معظم اللجان التي تمت زيارتها طوال الأيام الثلاثة للاقتراع، كما لمست البعثة المهنية والحيادية والشفافية لديهم بالإضافة إلى تعاونهم مع المتابعين وإلمامهم الجيد بإجراءات أيام الاقتراع.

وتشيد البعثة بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية، الأمر الذي يعد ضمانةً هامةً لنزاهة العملية الانتخابية، كما تثني على التواجد الملحوظ للنساء كرئيسات أو عضوات في 85% من لجان الاقتراع التي زارتها البعثة، كما تشيد بما رصدته من تواجد ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الأولى ضمن موظفي لجان الاقتراع.

وسجلت البعثة افتتاح معظم لجان الاقتراع التي زارتها في الوقت المحدد لها قانونًا وهو الساعة التاسعة صباحًا وذلك بحضور مندوبي المرشحين في بعضها، كما أغلقت أغلبيتها في الوقت المحدد مع تأخير في بعض الأحيان حرصًا من رئيس اللجنة على إدلاء الناخبين بأصواتهم داخل مراكز الاقتراع. وقد سجلت البعثة صحة وسلامة إجراءات الاقتراع في 99% من اللجان التي زارتها.

أما فيما يتعلق بعمليتي العد والفرز، لم يتمكن بعض المتابعين من متابعتها نظرًا لعدم السماح لهم بذلك، إلا أن الفرق التي تمكنت من متابعتها أفادت بأن الإجراءات تمت في جو هادئ ومنظم وبكل شفافية بحضور مندوبي المرشحين أو المتابعين المحليين في 80% من اللجان التي تواجدت فيها البعثة، حيث تم الالتزام بالإجراءات القانونية وتم تعليق نسخة من النتيجة خارج معظم لجان الفرز التي زارتها البعثة، كما لم تسجل البعثة أي شكوى خلال عملية الفرز.

كما لاحظت البعثة سلامة وتوافر المواد الانتخابية الأساسية في لجان الاقتراع التي تواجدت فيها، كما أن بطاقة الاقتراع كانت واضحة وسهلة الفهم، وسمحت للناخب بالتعرف على المرشح المراد انتخابه بثلاث طرق، اسمه أو رمزه الانتخابيأو صورته، كما لاحظت البعثة استخدام بطاقة اقتراع برايل من قبل الناخبين المكفوفين في عدد من اللجان، الأمر الذي يدل على حرص الهيئة على وضوح الاختيارات في التصويت لمختلف الفئات من الناخبين.

قوات الأمن في محيط مراكز الاقتراع

بالإضافة إلى ذلك، ساعد حجم ورقة الاقتراع الصغير على سرية التصويت كما رصد متابعو البعثة وضع كابينة الاقتراع في أغلب الأحيان بطريقة تسمح لرئيس اللجنة ملاحظة أي تصرف غير مألوف من قبل الناخب، حيث سجلت البعثة ضمان كابينة الاقتراع لسرية التصويت في 92% من اللجان التي تواجدت فيها. وقد ساهم الحبر الفوسفوري المستخدم إلى الحد من تكرار التصويت.

وركزت البعثة على إنها رصدت تواجدًا مكثفًا لقوات الأمن في محيط مراكز الاقتراع التي زارتها وذلك لتأمينها خلال أيام الاقتراع،بالإضافة إلى تأمين صناديق الاقتراع خلال فترات الإغلاق وأتاحت قوات الأمن دخول فرق بعثة جامعة الدول العربية إلى مراكز الاقتراع في أغلب الأحيان.

بالإضافة إلى ذلك، رصد متابعو البعثة تواجدًا ضعيفًا للمتابعين المحليين أو الدوليين في لجان الاقتراع التي زاروها تمثل في 28%، مع تسجيل تواجد أكبر لمندوبي المرشحين وصل إلى أكثر من نصف اللجان التي تمت زيارتها.

وفيما يتعلق بالصمت الانتخابي أوضح البعثة أنه كان المناخ الانتخابي متشابهًا في مختلف المناطق التي تواجدت فيها البعثة، وسجلت البعثة إقبالًا على مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك في عدة مراكز زارتها على مدار الأيام الثلاثة، وخاصة من قبل المرأة المصرية وكبار السن الذين يحرصون في كل استحقاق انتخابي على ممارسة حقهم وتواجدهم في المشهد الانتخابي، كما رصدت البعثة مشاركة للشباب خلال الفترة المسائية من أيام الاقتراع وفي لجان الوافدين التي شهدت إقبالًا مكثفًا. وقد سجلت البعثة إقبالًا على لجان الاقتراع بين متوسط وكثيف في 76% من لجان الاقتراع التي زارتها.

رصد متابعو البعثة استمرارًا لبعض مظاهر الدعاية الانتخابية خارج 17% من مراكز الاقتراع في المحافظات التي تواجدت فيها، والتي قد يكون سببها عدم الوعي الكافي بضوابط وقواعد فترة الصمت الانتخابي.

وأشادت البعثة بالجهود الكبيرة التي قامت بها المجالس القومية ومحافظات مصر التي تواجدت فيها البعثة، حيث رصدت التسهيلات التي تم توفيرها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز التي زارها المتابعون، والتي تمثلت في مراعاة هذه الفئات في المجتمع من خلال تجهيز المقرات الانتخابية واتخاذ كافة التدابير لتسهيل اقتراعها، إلا أنه على الرغم من ذلك، تمت ملاحظة عدد من لجان الاقتراع في الأدوار العليا، الأمر الذي مثل تحديًا أمام هؤلاء الناخبين، وقد تمت مساعدتهم من قبل رؤساء اللجان ومساعديهم.

تشجيع مشاركة الناخبين في الاقتراع

وركزت على أن وسائل الإعلام العام عملت بشكل ايجابي على تشجيع مشاركة الناخبين في الاقتراع، الأمر الذي أتاح للناخب الحصول على المعلومة بشكل كافٍ. والتزمت وسائل الإعلام بالإجمال بالضوابط التي حددها القانون، وتمكنت من تغطية الحملات الانتخابية للمرشحين من دون عراقيل. وقد لوحظ أن الحضور الإعلامي كان حاضرًا بقوة في المشهد الانتخابي، وقامت وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، الوطنية منها أو الدولية، بدورها المنوط بها بالتغطية الإعلامية ليوم الاقتراع مع تغطيتها لعدد كبير من مراكز الاقتراع على مدار الساعة.

وأكدت بعثة جامعة الدول العربية أن الانتخابات الرئاسية جرت وفقًا لما نص عليه الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، وأتاحت للناخب المصري ممارسة حقه الانتخابي بكل حرية. وبناءً عليه، تعرب البعثة عن ارتياحها للإعداد والتنظيم الجيد ولأجواء الهدوء والنظام التي جرت فيها الانتخابات.

وستصدر البعثة تقريرها النهائي متضمنًا ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وإعلان النتائج النهائية، لترفعه إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ليتم إرساله لاحقًا إلى الجهات المعنية في مصر.

تعاون الهيئة الوطنية للانتخابات

وأعربت بعثة جامعة الدول العربية عن عميق شكرها لتعاون الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى رأسها المستشار حازم بدوي، الأمر الذي سهل مهمة بعثة الجامعة وأسهم في إنجاحها كما تتوجه البعثة بالشكر والتقدير لكافة الجهات التي التقتها ودعمت مهمتها، ومن ضمنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحافظي القاهرة والإسكندرية، كما تثمّن البعثة دور القضاة الأجلاء الذين أشرفوا على العملية الانتخابية.

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