الأكاديمية العربية توقع اتفاقية مع الجامعة الألمانية الأردنية

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 اتفاقية مع الجامعة الألمانية الأردنية للتعاون العلمى والبحثى.

أقيمت مراسم التوقيع بحضور الدكتور عمروعزت سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية, والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية , الدكتور علاء كمال الدين عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد بمصر.

وقام بالتوقيع على الإتفاقية التفاهم كل من الدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية العربية للدراسات العليا والبحث العلمى والدكتور مالك احمد الشرايري نائب رئيس الجامعة الجامعة الألمانية الأردنية بالتوقيع بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبو قير.

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وتتضمن تلك الاتفاقية التعاون فى مجال التدريب والبحوث والإستشارات وتبادل اعضاء هيئة التدريس وبرامج الأنشطة الطلابية بالكليات والدراسات العليا.

كما سيكون هناك تعاون فى الأنشطة البحثية المشتركة والأنشطة العلمية مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي ينظمها أي من الطرفين.

كما نصت الاتفاقية على التعاون بينهما فى البرامج الأكاديمية الخاصة قصيرة المدى في التعليم الفني أو التعلم الإلكتروني بالإضافة الى ريادة الأعمال..