خبير تربوي يوضح أهمية المهام الأدائية ومعايير تطبيقها بنجاح

كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس والخبير التربوي، أهمية المهام الأدائية لطلاب المرحلة الابتدائية ومعايير تطبيقها بنجاح.

المهام الأدائية لطلاب المرحلة الابتدائية

وقال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي: تعتبر المهام الأدائية من الأمور المفيدة تربويا والتي تسهم في تحقيق نمو شخصية التلميذ من كافة النواحي المعرفية والوجدانية والمهارية والحركية، وتحقق مبدأ التعلم من أجل حل مشكلات الحياة، حيث تبعد التعلم المدرسي عن مجرد الحفظ والتلقين ليقترب من التعلم الواقعي الحقيقي، من خلال تقييم ما اكتسبه التلاميذ من مهارات عملية في المواد الدراسية المختلفة، كما أن المهام الأدائية تعتبر إحدى أشكال التعلم النشط والتى تتاح فيها الفرصة للتلميذ لاختيار نوع المهمة التى يرغب في أدائها.

Advertisements

معايير تطبيق المهام الأدائية

وأكد شوقي أنه لا بد من مراعاة بعض الأمور عند تصميم المهام الأدائية وتقييمها منها:

. المهام الأدائية (المركزة على الأنشطة) تختلف عن الامتحانات النظرية(المركزة على المعلومات) حيث تتطلب الامتحانات النظرية الإجابة على أسئلتها باستخدام الطالب الورقة والقلم فقط، من خلال سؤال الطالب نظريا مثلا عن خطوات صنع المربى، بينما من الخطأ توجيه نفس السؤال في المهام الأدائية والتي يجب فيها إعطاء الطالب بالفعل مكونات المربي ويطلب منه تصنيعها.





. إنها لا تستهدف قياس المستويات المعرفية البسيطة مثل الحفظ والفهم بل تستهدف تقييم قدرة الطالب على تطبيق ما تعلمه من نواحي نظرية في حل مشكلات أو أداء مهارات معينة.

.إن المهام الأدائية يجب أن تهتم بتقييم ما يسمى بـ المعارف الإجرائية لدى التلميذ (أي خطوات حله للمشكلة) وليس المعارف التقريرية (والتى تطلب من التلميذ مجرد الإجابة بكلمة أو جملة بسيطة )

. لا بد من الوضع في الاعتبار أثناء تصميم المهام الأدائية أن ما يمكن قياسه من خلال الاختبارات النظرية يجب استبعاده من المهام الأدائية (فلا يصح سؤال الطالب عن تاريخ واقعة معينة في مهمة أدائية ) في مادة الدراسات الاجتماعية بل يمكن طلب منه نقد وثيقة تاريخية معينة

. إن المهام الأدائية تختلف من مادة إلى أخرى ( فهي أكثر قابلية للتطبيق في مواد العلوم بينما أقل قابلية للتطبيق في المواد الأدبية النظرية الأخرى)

. مع ذلك فإن المعلم الماهر يستطيع تصميم مهام أدائية في أي مقرر حتى لو مقرر نظرى بشرط تدريبه على ذلك



.المهام الأدائية تكون أكثر فعالية كلما تم تطبيقها في الصفوف الدراسية الأعلى (لأنها تتطلب من الطالب تمكنه من بعض المعارف النظرية في كل مادة والبناء على تلك المعارف في المهمة الأدائية وهو ما لا يمكن تحقيقه في السنوات التأسيسية الأولى من التعليم ) لذلك لا يتم تطبيقها في الصفوف الثلاثة الأولي الابتدائية.

.الوضع المثالي لتقييم المهام الأدائية هو استخدام المعلم ما يسمى بقوائم الملاحظة لتقييم أداء الطالب وتحديد الأخطاء والخطوات الصحيحة التى قام بها الطالب وهو ما يتعذر تطبيقه مع زيادة أعداد الطلاب في المدارس وضيق وقت التطبيق.