الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التعليم: قمنا بتطوير مناهج المرحلة الابتدائية، وعلى مشارف الانتهاء من الإعدادية

وزارة التربية والتعليم،
وزارة التربية والتعليم، فيتو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مسيرة تطوير التعليم ما زالت مستمرة.

تطوير مناهج التعليم 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، وأن الوزارة على مشارف الانتهاء من المرحلة الإعدادية، ثم يتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.

txt

التعليم: قياس مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية الفترة المقبلة

txt

تنبيه عاجل من وزير التعليم لمديري المديريات والإدارات التعليمية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لن يأتي التطوير بثماره إلا إذا تمكن الطلاب في بداية تعليمهم من مهارات القراءة والكتابة والحساب لتأثيرها على ناتج التعلم وعلى جودة التعليم.
 

Advertisements

 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:
- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤. 
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا. 

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تطوير مناهج التعليم المرحلة الاعدادية مناهج المرحلة الابتدائية وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

مواد متعلقة

وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بالإسماعيلية (صور)

في يومهم العالمي، جهود وزارة التربية والتعليم لدعم ذوي الهمم ودمجهم في المدارس

الأكثر قراءة

أسباب تدعم تراجع الدولار في السوق السوداء مع بداية 2024

أمن الجيزة يكشف تفاصيل جديدة في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور (صور)

فصل جديد في محاكمة المتهمين بقتل عقيد شرطة منعهم من سرقة سيارة شركة طبية، اليوم

حسين ياسر: الزمالك قادر على حصد الكونفدرالية

المدفعية الإسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان

انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من جبل أبو ظهير بمدينة جنين وقلقيلية (فيديو)

The Marvels أقل الأفلام ربحًا في تاريخ عالم مارڤل السينمائي

بدء التحقيقات في قضايا الفساد والكسب غير المشروع المتهم فيها نتنياهو، اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

132 قتيلا ومصابا جراء انزلاقات تربة في شمال تنزانيا

أودى بحياة 4 من عائلة واحدة، حادث طعن في ولاية نيويورك الأمريكية

تهشم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد وفاته في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 3-12-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية