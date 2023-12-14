الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

حملة مكبرة فى الإسكندرية للتصدي للبناء المخالف

البناء المخالف،فيتو
البناء المخالف،فيتو

 شن حى المنتزه أول بالإسكندرية برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلف اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حى المنتزة أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحي المنتزه أول بوقف تنفيذ أعمال بناء مخالف بـ 3حالات بنطاق الحى، واستهدفت إيقاف أعمال صب سقف الدور الثانى العلوى وتم التحفظ على خلاطه  بمنطقه الفلكى من شارع 14، وكذلك  إيقاف أعمال صب  2غرفة شارع السلام بالفلكي والتحفظ على ونش بتواجد مهندس المنطقة والتحفظ على كمية من الحديد، كما تم فك شدة أعمدة الدور الثاني  شارع المستجد   وتم التحفظ على كمية من الخشب،واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إزالة البناء المخالف

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