الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

مدير شباب ورياضة الأقصر يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

متابعة مدير مديريةالشباب
متابعة مدير مديريةالشباب والرياضةبالأقصر،فيتو

 

 

تابع  صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر  تدريبات المصارعة للمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي بالاقصر، والذي يتم تنفيذة بنادي التجديف بالأقصر لضمان سير المشروع بالشكل العلمي وتحقيق رؤية الوزارة.


وخلال لقائه بالجهاز الفني والاداري أكد  مدير مديرية الشباب والرياضة علي ضرورة تنفيذ البرنامج الفني المعد من قبل اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.

وأشار مدير مديرية الشباب والرياضةالي أن مشروع الموهبة والبطل الاولمبي يحظي باهتمام كبير ومتابعة مستمرة لجميع المراحل من الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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ويتم تنفيذ المشروع تحت اشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة والاستاذ صلاح عز مدير ادارة الرياضة والاستاذ محمود صابر مشرف المشروع وتدريب كابتن عيسي وكابتن غريب وكابتن إبراهيم.


وفقًا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات القومية بالهيئات الشبابية والرياضية، لتحقيق اهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة. 

 

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