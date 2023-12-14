الإحصاء: 37.1 مليار متر مكعب كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية 2022

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2022، والتي أوضحت انخفاض كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة وذلك لانخفاض المساحة المحصولية بالعروة الشتوية.



ومن أهم مؤشراتها مايلى:

-بلغت كمية المياه المستخدمة فى الرى عند خزان أسوان 44.9 مليار متر مكعب عام 2022 مقابل 45.7 مليـار متـرمكعب عام 2021 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.7 ٪.

- بلغت كمية المياه المستخدمة فى الري عند أفمام الترع 40.9 مليار متر مكـعـب عام 2022 مقابل 41.6 مليـار متر مكـعب عام 2021 بنسبة انخفاض قدرهـا 1.7 ٪.

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- بلغت كمية المياه المستخدمة فى الري عند الحقل 37.1 مليار.

وفي سياق آخر، شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة الإعلان عن انطلاق "جناح المياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 التي انعقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وجاء ذلك بحضور كل من ناتاشا موسار رئيسة دولة سلوفينيا، والأمير جايم دى بوربون المبعوث الهولندى الخاص للمناخ، ووزير المياه الطاجيكى ممثلًا عن رئيس دولة طاجيكستان منسق مؤتمر الأمم المتحدة.

وفى كلمته بالجلسة، أشار سويلم لما تواجهه مصر من تحديات ناتجة عن الشح المائى والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر من عدة نواح سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاستخدامات المائية، والظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية، والتأثير غير المتوقع على منابع النيل، وارتفاع منسوب سطح البحر الذى يؤثر على المناطق الساحلية.

كما تواجه دول العالم تحديات مشابهة ناتجة عن التغيرات المناخية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات عديدة للتكيف مع التغيرات المناخية، ووضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى، وهو ما بذلت مصر فيه مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية بدءا من إسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام ٢٠٢٢ والذى تم خلاله إطلاق "نداء القاهرة للعمل" بالتعاون مع العديد من الشركاء، وصولا لفعاليات المياه بمؤتمر COP27 والذى شهد نجاحات كبيرة فى دمج المياه بأجندة المناخ العالمية، حيث تم تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف فى قطاع المياه AWARe والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى مجال التكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"، وتنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، وذكر كلمة المياه خمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر.

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس ٢٠٢٣.. قامت مصر مع اليابان بقيادة الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهامة لتحويل التعهدات الدولية فى مجال المناخ لمشروعات يتم تنفيذها على الأرض.

كما تم عقد قمة المناخ الأفريقية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بكينيا بمشاركة مصرية، حيث تم عقد جلسة وزارية برئاسة مصرية كينية شاركت فيها مصر كرئيس للامكاو، وتم خلالها الدعوة لتوفير تمويلات فى مجال المناخ بالقارة الأفريقية تصل إلى ٣٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية البناء على النجاحات التي تحققت خلال المسار السابق من خلال التعاون الدائم للاستمرار فى وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على قطاع المياه.