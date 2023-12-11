الإحصاء: 2,8% زيادة بأعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022-2023

أصدر الجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء اليـوم النشرة السنوية للـ تعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022-2023 ".

ما هى أهم مؤشرات النشرة ؟

ما قبل الابتدائي:

- 1,4 مليون تلميذ بنسبة 5.1% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,2 مليون تلميذًا بنسبة 4,9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 188.1 ألف تلميذ بنسبة 7,4 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023.

- 63,2 ألف مدرس (منهم 59,4 ألف مدرس بنسبة 6,2% من إجمالي مراحل التعليم العام، 3,8 ألف مدرس بنسبة 2,7% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023 .

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13,1 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 1,8 ألف معهد بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2022/2023.



الابتدائي:

15,1 مليون تلميذ بنسبة 53,9 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 13,7 مليون تلميذ بنسبة 53,7% من إجمالي مراحل التعليم العام، 1,4 مليون تلميذ بنسبة 56,1 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023.



485,5 ألف مدرس (منهم 419.3 ألف مدرس بنسبة 43,7% من إجمالي مراحل التعليم العام، 66,2 ألف مدرس بنسبة 47,1 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023.



19,9 ألف مدرسة بـالتربية والتعليم، 3.7 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام 2022/2023.



0,2 % نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية عام 2022/2023 مقابل 0,2% عام 2021/2022.



96,8 % معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2022/2023.



التعليم المجتمعي

- 141,5 ألف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023.



- 7.7 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام 2022/2023.



- 4,9 ألف مدرسة ( الفصل الواحد ) بالتربية والتعليم عام 2022/2023 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.



الإعدادي

6,5 مليون تلميذ بنسبة 23,3% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 6,0 ملــيون تلميذ بنسبــة 23,6% من إجمالي مراحل التعليم العام، 505,2 ألف تلميذ بنسبة 19.9 % مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام 2022/2023.



275,2 ألف مدرس (منهم 238,4 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24,9 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 36,9 ألف مدرس بنسبة 26,2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023.



13.7 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم، 3,6 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام 2022/2023.



1,7 % نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية عام 2022/2023 مقابل 0,9 % عام 2021/2022.



37,6 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام 2022/2023.



الثانوي

- 2,5 مليون تلميذ بنسبة 9,0% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 2,1 مليون تلميذ بنسبة 8,3 % بالتربية والتعليم، 402.2 ألف تلميذ بنسبة 15,9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023.



- 128,9 الف مدرس ( منهم 96,2 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10,0 % من إجمالي المراحل التعليم العام، 32.7 ألف مدرس أزهري بنسبة 23,3% من إجمالي المراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023.



- 4,5 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 2.4 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام 2022/2023.



التعليم الفني:

- 2,3 مليون تلميذ بنسبة 8,0 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,1 مليون تلميذ بنسبة 46,9 % بالتعليم الصناعي،



926,0 ألف تلميذ بنسبة 41,1% بالتعليم التجاري ( عام ــ فندقي )، 269,5 ألف تلميذ بنسبة 12,0 % بالتعليم الزراعي ) من إجمالي التعليم الثانوي الفنى عام 2022/2023.



- 128,4 ألف مدرس (منهم 82,4 ألف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 64,2%، 35,5 ألف مدرس بالتعليم التجاري)



(العام ـ الفندقي) بنسبة 27,7%، 10,4 ألف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 8,1% من إجمالي مدرسي التعليم الثانوي

الفنى 2022/2023.



- 3,1 ألف مدرسة (منهم 1690 مدرسة بالتعليم الصناعي، 1099 مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي)، 325 مدرسة بالتعليم الزراعي عام 2022/2023).



- 853,5 ألف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 92,2 %، 72,5 ألف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 7,8 % من إجمالي التعليم التجاري عام 2022/2023 .



التربية الخاصة

- 46,4 ألف تلميذ بنسبة 0,2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023.



- 9,5 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 1 % من إجمالي مراحل التعليم العام عام 2022/2023.



- 1,2 ألف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2022/2023.



القراءات



- 16,6 ألف تلميذ بالأزهر بنسبة 0.06 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023.



- 0,8 ألف مدرس بالأزهر بنسبة 0,6 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2022/2023.



- 123 عدد معاهد الأزهر ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام 2022/2023.



الإجمالي العام

- 28,0 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2022/2023 مقابل 27,3 مليون تلميذ عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 2,8% من إجمالي التلاميذ.

- 1,10 مليون مـدرس عــام 2022/2023 مقابل 1,14 مليون مـدرس عام 2021/2022 بانخفاض بلغ نسبته 3,8% من إجمالي المدرسين.



- 71,8 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2022/2023 مقابــل 70,1 الف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 2,4 %.