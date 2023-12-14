الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

ندوة بعنوان المدينة العربية وتقهقر القيم المدنية بمكتبة الإسكندرية

ندوة بعنوان المدينة
ندوة بعنوان المدينة العربية،فيتو

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي ندوة بعنوان "المدينة العربية وتقهقر القيم المدنية" للأستاذ الدكتور سمير عبد الرحمن الشميرى؛ أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن، ويديرها الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع، وذلك يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً عبر الانترنت.  
تأتي هذه الندوة استكمالًا لسلسلة الندوات "العلوم الاجتماعية في عالم متغير" والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس الماضي وذلك بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة.
ويمتلك الدكتور سمير عبد الرحمن الشميرى خبرة كبيرة في التدريس الجامعي والبحث العلمي، وهو حاصل على جائزة مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية في دورتها الخامسة عشر للعام 2011. كما له أكثر من 300 مساهمة ما بين مقالة وبحث ودراسة علمية.
سوف تشير الندوة الي المقومات المدنية والحضارية لمدينة عدن وذلك في إطار عرض ملامح التدهور الحضري والحياة المدنية للمدينة، وأيضًا سوف تتطرق إلى ما تعانيه المدن العربية من مسالب ومشاكل حضرية.

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الاسكندرية مكتبه الإسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية

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