الخميس 30 نوفمبر 2023
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اقتصاد

البرازيل تتلقى دعوة للانضمام إلى تحالف أوبك+

النفط، فيتو
النفط، فيتو

أعلنت البرازيل، تلقيها دعوة للانضمام إلى تحالف أوبك+، اعتبارا من السنة المقبلة، باعتبارها إحدى أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم.

 

وقال مكتب الرئاسة البرازيلي: إن البرازيل تلقت دعوة للانضمام لتحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط خلال زيارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للسعودية، لكن الحكومة لم ترد بعد على الدعوة.

 

تخفيض إنتاج النفط

أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد التخفيض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية الربع الأول من العام 2024، بحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية.

 

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وأعلن مصدر مسئول في وزارة الطاقة، أن المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

 

 

وبهذا القرار سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024م، ودعمًا لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجيًا، وفقًا لظروف السوق.


كما بيّن المصدر لوكالة الأنباء السعودية أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023م، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.


وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
 

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البرازيل أوبك المملكة العربية السعودية تحالف أوبك

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