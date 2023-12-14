غزل المحلة، خليل يجتمع مع اللجنة الفنية وقطاع الناشئين والجهاز الفني

اجتمع المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم مع أعضاء مجلس الإدارة واللجنة الفنية والمستشار الفني والجهاز الفني ولجنة التعاقدات لمناقشة خطة تطوير النـادي والنهوض بنادي غزل المحلة على كافة الأصعدة.

وناقش خليل مع رئيس قطاع الناشئين خطة تطوير القطاع ورفع كفاءة المنشآت والملاعب المختلفة , وتابع خليل نتائج برنامج التدريب المتواصل للمدربين من القطاع وخارجه من أبناء غزل المحلة.

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وشدد خليل على ضرورة الالتزام بالنظام والقواعد المنظمة لقطاع الناشئين مؤكدًا أن ترسيخ العدالة في القطـاع هو أهم عناصر التطوير، وأكد خليل على توفير كل الدعم المعنوي والمادي لمدربي القطاع وتوفير بيئـة عمل مناسبة من أجل الارتقاء بالقطاع.

خليل يجتمع مع اللجنة الفنية وقطاع الناشئين والجهاز الفني

وفي سياق آخر ناقش خليل مع المستشار الفني لنادي غزل المحلة واللجنة الفنية والمدير الفني للفريق الأول ولجنة التعاقدات احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة وسبل تدعيمه بأفضل العناصر المميزة في انتقالات يناير المقبلة، مؤكدًا أن مجلس الإدارة سيلبي كافة احتياجات الجهاز الفني من أجل عودة غزل المحلة لمكانه الطبيعي في الدوري الممتـاز، وأشاد خليل بدور اللجنة الفنية لنادي غزل المحلة وبجهودهم مع الفريق الأول وقطاع الناشئين مؤكدًا أن غزل المحلة يحتاج للدعم من كل رموزه التاريخيين.

واستعرض خليل خطة تطوير النادي بشكل متكامل والاستفادة من جميـع إمكانات غزل المحلة وتطويرها بشكل يليق بنادي غزل المحلة صاحب التاريخ الكبير، وأكد خليل أن غزل المحلة يملك إمكانات هائلة ولكنها مهدرة لسنوات طويلة وأن المجلس لن يدخر جهدًا في سبيل تطويرها وإعادة غزل المحلة للواجهة مرة أخرى كقلعة رياضيـة عظمى تقدم كافة الخدمات لكل الرياضيين والمنتخبات الوطنيـة كما كانت في السابق.