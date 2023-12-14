الخميس 14 ديسمبر 2023
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حوادث

3 سنوات للمتهمين بسرقة سيارة تاجر في النزهة

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطلين 3سنوات متهمين بسرقة سيارة تاجر في النزهة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من تاجر يفيد بسرقة سيارته من أمام مسكنه في النزهة.

التحقيقات

بالعمل على البلاغ، وإجراء التحريات اللازمة، وجمع المعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وإعداد الأمكنة اللازمة، ألقت قوات الأمن القبض على شخصين، بدائرة قسم شرطة النزهة، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة تاجر بدائرة القسم.

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الاعترافات

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع، وإزالة العلامات الخاصة بالسيارات واللوحات المعدنية، وأقرا ارتكابهما أكثر من واقعة سرقة. 

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ضبط سيارة أخرى

تم بإرشادهما ضبط سيارة أخرى مستولى عليها لدى عميل سيئ النية، وتم ضبطه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارات المسروقة.

الحكم

بناءً على ذلك، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

مديرية أمن القاهرة محكمة جنايات شمال القاهرة كاميرات المراقبة قسم شرطة النزهة شمال القاهرة سرقة سيارة تفريغ كاميرات المراقبة المفتاح المصطنع

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