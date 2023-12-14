طلب برلماني بإعفاء الطلبة الفلسطينيين من المصروفات الدراسية

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في كلا من وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي بشأن إعفاء الطلاب الفلسطينيين من المصروفات الدراسية.

أوضاع الطلاب الفلسطينيين

وقال النائب في طلبه: نظرًا للأوضاع الكارثية والاعتداء الوحشي من المحتل الصهيوني ضد شعبنا في فلسطين؛ هناك شكاوى متزايدة من بناتنا وأبنائنا الفلسطينيين؛ طلبة المدارس والجامعات من استحالة إرسال الأموال لهم من أهاليهم في غزة.

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إعفاء الطلاب الفلسطينيين من المصروفات الدراسية

وتابع عضو مجلس النواب: أطالب أن تقوم حكومتنا بإعفاء جميع الطلبة الفلسطينيين من المصروفات الدراسية، وهذا حقهم علينا وليس بجديد على حكومتنا المصرية التي لم ولن تألو جهدًا في مساندة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين.

تامر أنور، شاب مصري فكر في تقديم يد العون للأطفال المحاصرين في قطاع غزة، بعد أن تحولت المدارس إلى مراكز للإيواء، من خلال إعلانه عن "مدرسة أونلاين" للطلاب الفلسطينيين.

فكرة تامر تعتمد على شرح المنهج الفلسطيني بالكامل في فيديوهات يتم إعدادها من قِبل أساتذة متخصصين في كافة المواد التعليمية ولجميع السنوات بداية من الصف الأول وحتى الثانوي، على أن يتم تقديمها إليهم بالمجان وبأفضل صورة، لكي يتمكنوا من مشاهدتها بعد انتهاء الحرب وفي وقت الهدنة، للتسهيل عليهم.

حلول ذكية

يقول تامر لموقع "سكاي نيوز عربية": "الوضع كان صعبا، غياب تام للخدمات من كهرباء ومياه وإنترنت، وحتى البنية التحتية من مدارس أصبحت تعاني بشدة، وسيتطلب إعمارها وقتا طويلا، لذلك عملت على تقديم هذه المدرسة لتكون واحدة من الحلول الذكية التي تساعد الطلاب الفلسطينيين على العودة للنظام التعليمي سريعا".

تامر سعى في بداية تنفيذ فكرته لجذب عدد من المدرسين الأكفاء لكي يساعدوه في تقديم المحتوى عن طريق التطوّع، مؤكدا: "تقدم إلينا أكثر من ألف مُدرس من مختلف محافظات الجمهورية، كلهم أرادوا تقديم خدمة للطالب الفلسطيني، ولكن عددا قليلا منهم من كان متمكنا في التعامل مع الكاميرا والأدوات التقنية المتطورة".