الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

الشباب والرياضة تُطلق النسخة الثانية من برنامج نتشارك في الوادي الجديد

الشباب والرياضة،فيتو
الشباب والرياضة،فيتو

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني “الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب” وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، أولى فعاليات برنامج نتشارك في نسخته الثانية  لتنفيذ المبادرات المجتمعية بمحافظة الوادي الجديد، داخل 5 مراكز شباب وهم (مركز شباب الشيخ والي،  مركز شباب البشندي، مركز شباب تنيدة، مركز شباب الجزائر، مركز شباب السلام)، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

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البرنامج يستهدف  15 محافظة نحو تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية " تمكين الفتيات ؛ التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية، دعم الوافدين، ما بعد Cop27 "، الطاقة المتجددة،  المشروعات الخضراء،  البيئة، الصحة "

ويتجه البرنامج في استراتيجيته الي تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم، وإعداد كوادر فاعلة  بمشاركة الفئات في المراحل  العمرية المستهدفة من 13 - 17 عام (الطلائع)، 18 - 19 عام (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر.

برنامج نتشارك 

ويستهدف البرنامج  15 محافظة ( شمال سيناء ؛  جنوب سيناء ؛  أسوان ؛  أسيوط ؛  القاهرة ؛  الاسكندرية ؛  الوادي الجديد ؛  سوهاج ؛ قنا ؛  مطروح ؛  كفر الشيخ ؛ دمياط ؛  الجيزة ؛  القليوبية ؛  البحر الأحمر )، وذلك نحو تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية " تمكين الفتيات ؛ التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية، دعم الوافدين، ما بعد Cop27 "، الطاقة المتجددة،  المشروعات الخضراء،  البيئة، الصحة "

وجاءت المشاركة الأولي لمدربي البرنامج من أبناء المحافظة  :" ريم اسامة  ،  اسامة علي، انس خالد  ،  فاطمة أحمد،  أيه سرور  " مؤكدين أن البرنامج يُعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة تطلعات المشاركين من النشء والشباب وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية والقيادية، وان استدامة المبادرات المطروحة يتوقف علي ترسيخ مجموعة من القيم الثرية لنجاحها  منها: "  الجودة والاحترافية والإبداع والنزاهة والتنوع وفكرة جديدة بنمط مختلف".

 

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وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة منظمة اليونيسف برنامج نتشارك الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد

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