296 هدفا حصيلة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2023 -2024

دوري أبطال أوروبا، شهد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، موسم 2023-2024، تسجيل 296 هدفًا بعد نهاية الجولة السادسة والأخيرة.

عدد أهداف دور المجموعات بدوري الأبطال 2023-2024



الجولة الأولى: 48 هدفا

الجولة الثانية: 55 هدفا

الجولة الثالثة: 46 هدفا

الجولة الرابعة: 44 هدفا

الجولة الخامسة: 54 هدفا

الجولة السادسة: 49 هدفا

وكانت الجولة الرابعة شهدت تسجيل عدد 44 هدفا وهو الأقل في المعدل التهديفي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مقارنة بباقي الجولات.

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رقم خاص لأرسنال وأتليتكو



كما حقق أرسنال وأتليتكو مدريد الإسباني أكبر فوز في دور المجموعات بنتيجة 6-0 في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.



وفاز أرسنال علي لانس الفرنسي 6-0 في الجولة الخامسة لدور المجموعات، فيما فاز أتلتيكو مدريد علي سيلتك الاسباني بنفس النتيجة بالجولة الرابعة ويليهم فوز برشلونة على رويال أنتويرب 5-0 في الجولة الأولى وفوز بورتو (5) - (3) علي شاختار دونتسيك بالجولة السادسة.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2023 -2024

وجاء ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة والأخيرة كالتالي

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا

1- بايرن ميونخ: 16 نقطة

2- كوبنهاجن: 8 نقاط

3- جالطة سراي: 5 نقاط

4- مانشستر يونايتد: 4 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا

1- أرسنال: 13 نقطة

2- آيندهوفن: 9 نقاط

3- لانس: 8 نقاط

4- إشبيلية: نقطتين

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا

1- ريال مدريد: 18 نقطة

2- نابولي: 10 نقاط

3- براجا: 4 نقاط

4- يونيون برلين نقطتين



ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا

1- ريال سوسيداد: 12 نقطة

2- الانتر: 12 نقطة

3- بنفيكا: 4 نقاط

4- ريد بول سالزبورج: 4 نقاط

ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

1- أتلتيكو مدريد: 14 نقطة

2- لاتسيو: 10 نقاط

3- فيينورد: 6 نقاط

4- سيلتك: 4 نقاط

ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا

1- بورسيا دورتموند: 11 نقطة

2- باريس سان جيرمان: 8 نقاط

3- ميلان: 8 نقاط

4- نيوكاسل يونايتد: 5 نقاط

ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا

1- مانشستر سيتي: 18 نقطة

2- لايبزيج: 12 نقطة

3- يونج بويز: 4 نقاط

4- النجم الأحمر: نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا

1- برشلونة: 12 نقطة

2- بورتو: 12 نقطة

3- شاختار: 9 نقاط

4- أنتويرب: 3 نقاط

الفرق المتأهلة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا



وفيما يلي الفرق الـ16 المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ - كوبنهاجن

المجموعة الثانية: أرسنال - أيندهوفن

المجموعة الثالثة: ريال مدريد - نابولي

المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد - إنتر ميلان

المجموعة الخامسة: أتلتيكو مدريد - لاتسيو

المجموعة السادسة: بروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - لايبزيج

المجموعة الثامنة: برشلونة - بورتو

نتائج مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدوري أبطال أوروبا



وجاءت نتائج مباريات الجولة السادسة كالتالي:

لانس (2) - (1) إشبيلية

أيندهوفن (1) - (1) أرسنال

مانشستر يونايتد (0) - (1) بايرن ميونيخ

كوبنهاجن (1) - (0) جالاتا سراي

نابولي (2) - (0) سبورتنج براجا

يونيون برلين (2) - (3) ريال مدريد

إنتر ميلان (0) - (0) ريال سوسيداد

ريد بول سالزبورج (1) - (3) بنفيكا



لايبزيج (2) - (1) يونج بويز

سرفينا زافيزدا (2) - (3) مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد (2) - (0) لاتسيو

سلتيك (2) - (1) فينورد

بروسيا دورتموند (1) - (1) باريس سان جيرمان

نيوكاسل (1) - (2) ميلان

بورتو (5) - (3) شاختار دونتسيك

رويال أنتويرب (3) - (2) برشلونة

نتائج الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا



وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالي:

لاتسيو الإيطالي (2-0) سيلتك الإسكتلندي

شاختار دونيتسك الأوكراني (1-0) رويال أنتويرب البلجيكي

مانشستر سيتي الإنجليزي (3-2) لايبزيج الألماني

ميلان الإيطالي (1-3) بوروسيا دورتموند الألماني

فينورد روتردام الهولندي (1-3) أتلتيكو مدريد الإسباني

برشلونة الإسباني (2-1) بورتو البرتغالي

باريس سان جيرمان الفرنسي (1-1) نيوكاسل الإنجليزي

يونج بويز السويسري (2-0) سرفينا زفيزدا الصربي

إشبيلية الإسباني (2-3) بي إس في آيندهوفن الهولندي

جالطة سراي التركي (3-3) مانشستر يونايتد الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي (6-0) لانس الفرنسي

ريال مدريد الإسباني (4-2) نابولي الإيطالي

ريال سوسييداد الإسباني (0-0) ريد بول سالزبورج النمساوي

بايرن ميونخ الألماني (0-0) كوبنهاجن الدنماركي

سبورتينغ براجا البرتغالي (1-1) يونيون برلين الألماني

بنفيكا البرتغالي (3-3) إنتر ميلان الإيطالي

نتائج الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



لاتسيو 1-0 فينورد

شاختار دونيتسك 1-0 برشلونة

أتلتيكو مدريد 6-0 سيلتك

مانشستر سيتي 3-0 يونج بويز

سرفينيا زفيزدا 1-2 لايبزيج

بورتو 2-0 رويال أنتويرب

بروسيا دورتموند 2-0 نيوكاسل يونايتد

ميلان 2-1 باريس سان جيرمان

ريد بول سالزبورج 0-1 إنتر ميلان

بايرن ميونيخ 2-1 جالاتا سراي

ريال سوسيداد 3-1 بنفيكا

ريال مدريد 3-0 سبورتنج براجا

إيندهوفن 1-0 لانس

كوبنهاجن 4-3 مانشستر يونايتد

أرسنال 2-0 أشبيلية

نابولي 1-1 يونيون برلين

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

أشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان



نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2

فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0

فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2

فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0

تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2

فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1

فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2

فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2

فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2

فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1

تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0

فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0

فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1

تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2

فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز بايرن ميونخ علي مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال علي أيندهوفن 4-0

فوز نابولي علي سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد علي يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد علي سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان علي دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي علي النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج علي يونج بويز 3-1

فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو علي شاختار 3-1