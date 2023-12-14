أحدث صور للأعمال الإنشائية لمحطة 7 بمونوريل شرق النيل بالقاهرة

يمتد مشروع المونوريل من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادى النيل بطول 43.8 كم ويشتمل على 13 محطة وتضم الأعمال الإنشائية للمونوريل تنفيذ أرصفة المحطات وتركيب كاميرات المراقبة بالمسارات وأعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية.

مشروع المونوريل من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادى النيل

المونوريل،فيتو

الفريق كامل الوزير وزير النقل تفقد اليوم مشروع المونوريل من أجل الوقوف على الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع كما تم تفقد مركز السيطرة والتحكم البالغ مساحته حوالي 85 فدانا (356،248 م2) حيث تفقد الوزير المباني المختلفة حيث يشمل المركز عدد 13 مبني، كما تفقد وزير النقل القطارات التى تم توريدها بالكامل بعدد 40 قطارا بإجمالي 160 عربة حيث يتكون كل قطار من عدد 4 عربات.

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المحطة 7 للمونوريل،فيتو

تسلمت وزارة النقل عدد 24 قطار من إجمالي 30 قطارا مخطط توريدهم للمشروع بإجمالى عدد 120 عربة حيث يتكون كل قطار من عدد 4 عربات وسيتم إجراء الاختبارات عليهم بمركز السيطرة والتحكم.

مونوريل القاهرة،فيتو

يعتبر المونوريل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلًا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات، حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).

المونوريل،فيتو

مونوريل القاهرة،فيتو

مونوريل القاهرة،فيتو