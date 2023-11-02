تحويلات مرورية بمحور المشير طنطاوي لتنفيذ أعمال خاصة بمشروع المونوريل

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال خاصة بمشروع "المونوريل"، مما يستلزم الغلق الكلى لمحور المشير طنطاوي للقادم من المشير الغربي تجاه محور التسعين وتحويل حركة المرور يمينًا للطريق الفاصل بين مسجد المشير وطيبة روز تجاه الطريق خلف مركز المنارة للمؤتمرات.

وقال مصدر أمنى، سيتم تنفيذ الأعمال في مدة زمنية (ثلاث ساعات ليلًا فقط) بداية من الساعة 2 صباحًا (بعد منتصف الليل) حتى الساعة 5 صباحًا يوم الجمعة الموافق 3 /11 /2023.

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ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.