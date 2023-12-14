برنامج نتشارك للمبادرات المجتمعية يبدأ تدريباته بمراكز شباب الوادي الجديد

أكد بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الخميس، إهتمام الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة، وترحيبه بجميع المشاركين في برنامج «نتشارك»، وحرصه الدائم علي دعم المبادرات الشبابية المبدعة وذات الحلول المبتكرة نحو تعزيز مفهوم الاستدامة وتشجيع الابتكار المجتمعي في العديد من المجالات، وتأكيده علي سعي الوزارة إلى تعزيز مبادراتها وبرامجها تجاه تطوير قدرات الشباب ودعم ابتكاراتهم، وإبداعاتهم ومبادراتهم تجاه المجتمع وتوفير البيئة المثالية لتلك المبادرات للتطبيق على أرض الواقع، وتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها، أن تحمل المبادرة فكرة جديدة ومبتكرة وتوجد لها أهداف واضحة تحل مشكلة في المجتمع.

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جاء ذلك خلال تنظيم إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، الورش التدريبية لبرنامج «نتشارك» في نسخته الثانية بالتعاون مع منظمة يونسيف مصر والذي يستهدف فئة النشء بهدف التأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة في 15 محافظة.

وقال مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيانه، إن الورش التدريبية تستمر على مدار 4 أيام في الفترة من 13 وحتى 16 ديسمبر، بمراكز الشباب بالمحافظة، ومنها:« مركز شباب السلام بالخارجة، ومركز شباب الجزائر الخارجة ومركز شباب تنيدة بمركز بلاط، ومركز شباب البشندي بمركز بلاط، ومركز شباب الشيخ والي بمركز الداخلة».

وأشار شوقي، إلي أنه جرى إدارتها من قبل مدربي البرنامج بمحافظة الوادي الجديد«آية سرور، ريم اسامة، انس خالد، اسامة علي،فاطمة احمد » بمشاركة النشء من عمر 13 حتى 17 عامًا وفئة الشباب من 17 عامًا حتي 24 عامًا، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد.

و أوضح مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بهاء شوقي، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للشباب والنشء بواقع 8 ورش، على مدار شهر ديسمبر منذ انطلاقه، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب أربعة أيام، بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي ترتكز محاورها الرئيسية حول «تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، ودعم الوافدين والمهاجرين ».

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