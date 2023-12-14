الخميس 14 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

محاضرة مروان حامد ولقاء يسرا، مواعيد ندوات وفعاليات جسر الجونة السينمائي 2023

مهرجان الجونة السينمائي،
مهرجان الجونة السينمائي، فيتو

أعلن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، والتي تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، بمدينة الجونة، عن مواعيد فعاليات وندوات برنامج جسر الجونة السينمائي هذا العام. 

مواعيد وتفاصيل فعاليات جسر الجونة السينمائي 

جسر الجونة السينمائي 

ويسلط جسر الجونة السينمائي، الضوء على ما يحدث خلف الكاميرا، ويبني جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة، إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.

وسيعقد برنامج الجسر هذا العام عددًا من الندوات المثيرة للفكر حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي اليوم، بدءًا من التمثيل العربي في الخارج إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية. 

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مهرجان الجونة السينمائي 

تأسس الجونة السينمائى عام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما. 

 ووصل المهرجان صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم. 

وتتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة، إلى جانب جسر الجونة السينمائي وهو مختبر لتطوير المشروعات وتنفيذ الإنتاجات المشتركة. 

والإضافة الأحدث إلى منصة الجونة السينمائية هو سوق الجونة السينمائي الذي يضم معرض الجونة للأفلام القصيرة حيث يتفاعل صنّاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.

الليلة، انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

تدشين جسر الجونة السينمائي لتسليط الضوء على أحداث ما خلف الكاميرا

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الليلة، انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

تدشين جسر الجونة السينمائي لتسليط الضوء على أحداث ما خلف الكاميرا

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