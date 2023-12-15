لو أنت خريج هذه الكليات من حقك عضوية نقابة التكنولوجيين

تضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار وتنظيم قانون نقابة التكنولوجيين الذي يناقشه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقب عودته للانعقاد الأيام المقبلة، من لهم الحق في عضوية النقابة.

من يحق لهم الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين

وينص مشروع القانون أحقية الحاصلين علي درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، كليات الذكاء الاصطناعي، الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها، في عضوية نقابة التكنولوجيين، بالتنسيق بين مجلس النقابة، ووزارة التعليم العالي.

الموافقة على قانون نقابة التكنولوجيين بلجنة التعليم في النواب

يأتي ذلك بعد مناقشته والموافقة عليه في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم.

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تفاصيل العضوية في نقابة التكنولوجيين

كما جاء في مشروع القانون، أن يكون للنقابة أعضاء ممارسين للمهنة وأعضاء إخصائيين، وأعضاء استشاريين، وفقا للدرجات العلمية والخبرة في مجال الاختصاص أسوة بالنقابات الأخرى.



أهداف إنشاء نقابة التكنولوجيين

وتستوعب نقابة التكنولوجيين فئات متميزة لم يكن لها نقابة سابقا تدافع عن مصالحهم.

يستهدف مشروع القانون العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.

إلى جانب ذلك يستهدف مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، العمل على فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة، بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.

كما يستهدف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين الحفاظ على العاملين في هذه المهنة وتطويرهم، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية اللازمة لهم، لا سيما أن هذا المشروع بقانون طال انتظاره للآلاف من المتخصصين في هذا المجال.