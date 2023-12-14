الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس مركز الداخلة يتفقد توسعات محطة معالجة الصرف الصحى لمدينة موط (صور)

محطة معالجة الصرف
محطة معالجة الصرف الصحي بالداخلة، ڤيتو

تفقد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، توسعات محطة معالجة الصرف الصحى لمدينة موط بجوار الغابة الشجرية، يرافقه المهندس محمود حسين مدير عام المرافق بالمركز ومدير العلاقات العامة.

وتشهد كافة أحياء مركز الداخلة، حملات نظافة يومية وتحسين البيئة وازالة الاشغالات، وتوفير المعدات اللازمة لمواصلة نظافة الاحياء والشوارع بالمدينة، بالفترتين الصباحية والمسائية.

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شهدت مدينة موط عاصمة مركز الداخلة، إستمرار أعمال النظافة اليومية وتحسين البيئة وازالة الاشغالات داخل وخارج المعهد الفنى الصحى بمدينة موط، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأوضح اللواء مهندس ياسر كمال الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، أن أعمال الحملة شملت رفع الاتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات وقص وتقليم الاشجار والنخيل وتهذيبها وازالة النباتات العشوائية ومخلفات النخيل والاشجار ونقلها الى الاماكن المخصصة لها وتسوية وتمهيد الطرق المحيطة، وذلك بمعدات الوحدة المحلية.

ووجه رئيس المركز خلال متابعته لأعمال الحملة على ضرورة إستمرار الحملات المكثفة والتواجد الميدانى بشكل مستمر والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لهم من خلال تذليل اية عقبات قد تعيق مواصلة الأعمال لتحسين مستوى الخدمات المقدمة والنظافة العامة بالمدينة.

فيما وفرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، المعدات اللازمة لمواصلة نظافة الاحياء والشوارع بالمدينة، بالفترة الصباحية، حيث رفع فرق عمل قسمى النظافة وتحسين البيئة الاتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات والتعديات وازالة العشش والمخلفات من على أسطح العمارات وقص وتقليم الاشجار والنخيل وتهذيبها وتنظيفها بالمياه وازالة النباتات العشوائية ونقلها الى الاماكن المخصصة لها، وتسوية وتمهيد الطرق الداخلية بمعدات الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.

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