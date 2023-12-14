الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

جامعة طيبة التكنولوجية تنظم زيارة ميدانية لطلاب برنامج الخدمات السياحية بمعبد الكرنك

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

أجرى طلاب طلاب الفرقة الثانية ببرنامج الخدمات السياحية والسفر بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة علمية ميدانية لمعبد الكرنك، ضمن التطبيق العملي لمقرر التدريب الميداني للعام الجامعي 2023-2024، تحت إشراف د. صباح محمد، ود. ماجد جبر، ود.سارة ناجي، ود. مصطفى صفوت، ود. هاجر أحمد.

تناولت الزيارة التعريف بمعبد الكرنك كمزار سياحي ضمن المقاصد السياحية التي يجب أن يتعرف عليها الطالب، وكيفية إدراجها في البرنامج السياحي المقدم للسائح في الرحلات السياحية التي يزورها في مصر، ومعرفة الوقت الزمني المناسب لإدراجها في البرنامج السياحي، والوقت الذي يستغرقه السائح في زيارة المعبد حتى يتعرف على أهم المعالم السياحية به.

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كما تعرف الطلاب، على كيفية التسويق السياحي للمزارات والأماكن السياحية التي تزخر بها مصر، والخروج بمعلومات سياحية عن الآثار السياحية المكونة لمعبد الكرنك، ضمن نمط السياحة الثقافية المميزة للسياحة المصرية وتحكي عن مدى تفرد وعظمة السياحة المصرية.

 

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